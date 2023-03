https://ria.ru/20230311/bank-1857256138.html

Крах SVB негативно отразится на региональных банках в США, заявил эксперт

Банкротство американского банка SVB Financial вызвано ростом ставки Федеральной резервной системы США, это вряд ли повлияет на крупнейшие кредитные организации...

2023-03-11T19:24

2023-03-11T19:24

2023-03-11T21:49

экономика

сша

калифорния

федеральная резервная система сша

бкс мир инвестиций

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Банкротство американского банка SVB Financial вызвано ростом ставки Федеральной резервной системы США, это вряд ли повлияет на крупнейшие кредитные организации страны, однако в зоне риска находятся региональные финансовые институты, прокомментировал РИА Новости аналитик по международным рынкам акций "БКС Мир инвестиций" Игорь Герасимов. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. "Вскрывшиеся финансовые проблемы банка SVB Financial, скорее, являются очередным звеном наблюдавшейся в последний год тенденции в экономике и на финансовом рынке США, а именно – они стали последствием повышения ставок ФРС. В основной массе проблемы у SVB Financial появились ввиду падения стоимости облигаций, которые держал банк, а стоимость облигаций упала ввиду повышения ставок ФРС. Другая часть проблемы SVB – отток средств венчурных инвесторов, бизнес которых сократился также из-за повышения ставок ФРС", - пояснил аналитик. Он отметил, что исторически в каждый раунд ужесточения политики ФРС в экономике США что-то "ломалось": либо падал фондовый рынок и замедлялась деловая активность, либо наступали финансовые кризисы, которые затем охватывали весь мир. Эксперт напомнил, что обслуживавший Кремниевую долину SVB Financial не был первой "жертвой" политики ФРС, до этого проблемы обнаружились у американского "криптобанка" Silvergate. "Ситуация потенциально негативна для других региональных банков среднего размера. Пока рынок оценивает вероятность "заражения" данным риском для крупных банков как невысокую. Системный риск крупных банков сейчас меньше, чем региональных", - указывает Герасимов. По его словам, проблемы у банков сейчас возникают, если начинаются оттоки средств клиентов, а у банка слишком много облигаций с долгими сроками погашения. При продолжительных оттоках клиентских средств банку может потребоваться продавать облигации, при этом если банк оценивал стоимость своих бумаг не по рыночной цене, а по цене приобретения, то у него могут образоваться колоссальные убытки.

сша

калифорния

2023

Новости

экономика, сша, калифорния, федеральная резервная система сша, бкс мир инвестиций