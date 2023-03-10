https://ria.ru/20230310/zemletryasenie-1856973739.html

В Колумбии произошло землетрясение

В Колумбии произошло землетрясение - РИА Новости, 10.03.2023

В Колумбии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Колумбии, сообщается на сайте колумбийской геологической службы. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:42

2023-03-10T12:42

2023-03-10T12:44

в мире

колумбия

сантандер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Колумбии, сообщается на сайте колумбийской геологической службы.Землетрясение было зафиксировано в 04.18 по местному времени (12.18 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 11 километрах от муниципалитета Лос-Сантос в департаменте Сантандер на северо-востоке страны. Очаг залегал на глубине 151 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230309/zemletryasenie-1856844832.html

колумбия

сантандер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, колумбия, сантандер