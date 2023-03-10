https://ria.ru/20230310/zemletryasenie-1856973739.html
В Колумбии произошло землетрясение
В Колумбии произошло землетрясение - РИА Новости, 10.03.2023
В Колумбии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Колумбии, сообщается на сайте колумбийской геологической службы. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:42
2023-03-10T12:42
2023-03-10T12:44
в мире
колумбия
сантандер
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Колумбии, сообщается на сайте колумбийской геологической службы.Землетрясение было зафиксировано в 04.18 по местному времени (12.18 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 11 километрах от муниципалитета Лос-Сантос в департаменте Сантандер на северо-востоке страны. Очаг залегал на глубине 151 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230309/zemletryasenie-1856844832.html
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в мире, колумбия, сантандер
В мире, Колумбия, Сантандер
В Колумбии произошло землетрясение
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,9