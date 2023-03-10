https://ria.ru/20230310/zalozhnik-1856916897.html

Захватившему заложника в магазине Тюмени грозит до 15 лет тюрьмы

Захватившему заложника в магазине Тюмени грозит до 15 лет тюрьмы - РИА Новости, 10.03.2023

Захватившему заложника в магазине Тюмени грозит до 15 лет тюрьмы

Полиция возбудила уголовное дело о захвате заложника в отношении мужчины, который в пятницу ночью, угрожая ножом, удерживал сотрудника одного из круглосуточных... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T09:14

2023-03-10T09:14

2023-03-10T09:32

происшествия

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 10 мар - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о захвате заложника в отношении мужчины, который в пятницу ночью, угрожая ножом, удерживал сотрудника одного из круглосуточных магазинов Тюмени, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Ранее сообщалось, что сотрудники СОБР Росгвардии совместно с полицией освободили заложника и задержали подозреваемого, который ночью под угрозой применения ножа удерживал человека в одном из круглосуточных магазинов Тюмени. В полиции уточнили, что в заложниках оказался сотрудник магазина. "Следственным отделом ОП №7 УМВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 УК РФ "Захват заложника". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, проводятся необходимые оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Как сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области, фигурантом дела является 33-летний житель города Тюмени. По версии следствия, "находясь в магазине без конкретных намерений, он вооружился с витрины ножом и захватил трех сотрудников магазина, двоих из которых удалось оперативно освободить". В настоящее время подозреваемый доставлен в следственный отдел для дачи показаний.

https://ria.ru/20230309/nizhnevartovsk-1856686590.html

https://ria.ru/20230217/zalozhniki-1852792987.html

тюмень

россия

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тюмень, россия, тюменская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)