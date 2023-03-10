https://ria.ru/20230310/zalozhnik-1856916897.html
Захватившему заложника в магазине Тюмени грозит до 15 лет тюрьмы
Захватившему заложника в магазине Тюмени грозит до 15 лет тюрьмы - РИА Новости, 10.03.2023
Захватившему заложника в магазине Тюмени грозит до 15 лет тюрьмы
Полиция возбудила уголовное дело о захвате заложника в отношении мужчины, который в пятницу ночью, угрожая ножом, удерживал сотрудника одного из круглосуточных... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:14
2023-03-10T09:14
2023-03-10T09:32
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 10 мар - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о захвате заложника в отношении мужчины, который в пятницу ночью, угрожая ножом, удерживал сотрудника одного из круглосуточных магазинов Тюмени, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Ранее сообщалось, что сотрудники СОБР Росгвардии совместно с полицией освободили заложника и задержали подозреваемого, который ночью под угрозой применения ножа удерживал человека в одном из круглосуточных магазинов Тюмени. В полиции уточнили, что в заложниках оказался сотрудник магазина. "Следственным отделом ОП №7 УМВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 УК РФ "Захват заложника". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, проводятся необходимые оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Как сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области, фигурантом дела является 33-летний житель города Тюмени. По версии следствия, "находясь в магазине без конкретных намерений, он вооружился с витрины ножом и захватил трех сотрудников магазина, двоих из которых удалось оперативно освободить". В настоящее время подозреваемый доставлен в следственный отдел для дачи показаний.
https://ria.ru/20230309/nizhnevartovsk-1856686590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, россия, тюменская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Захватившему заложника в магазине Тюмени грозит до 15 лет тюрьмы
Полиция возбудила уголовное дело после захвата заложника в магазине Тюмени
ТЮМЕНЬ, 10 мар - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о захвате заложника в отношении мужчины, который в пятницу ночью, угрожая ножом, удерживал сотрудника одного из круглосуточных магазинов Тюмени, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Ранее сообщалось, что сотрудники СОБР Росгвардии
совместно с полицией освободили заложника и задержали подозреваемого, который ночью под угрозой применения ножа удерживал человека в одном из круглосуточных магазинов Тюмени. В полиции уточнили, что в заложниках оказался сотрудник магазина.
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"Следственным отделом ОП №7 УМВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 УК РФ "Захват заложника". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, проводятся необходимые оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Как сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области, фигурантом дела является 33-летний житель города Тюмени. По версии следствия, "находясь в магазине без конкретных намерений, он вооружился с витрины ножом и захватил трех сотрудников магазина, двоих из которых удалось оперативно освободить". В настоящее время подозреваемый доставлен в следственный отдел для дачи показаний.
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