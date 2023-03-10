https://ria.ru/20230310/uzbekistan-1856925484.html
Референдум по новой конституции Узбекистана назначили на 30 апреля
Референдум по новой конституции Узбекистана назначили на 30 апреля - РИА Новости, 10.03.2023
Референдум по новой конституции Узбекистана назначили на 30 апреля
Депутаты законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана на заседании в пятницу приняли постановление о проведении 30 апреля референдума по новой... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:01
2023-03-10T10:01
2023-03-10T10:41
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 10 мар – РИА Новости. Депутаты законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана на заседании в пятницу приняли постановление о проведении 30 апреля референдума по новой конституции республики, передает корреспондент РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, инициатор конституционной реформы, в понедельник провел консультации с представителями обеих палат парламента и руководством Верховного суда по итоговой редакции законопроекта об изменениях в конституцию страны. На заседании в прямом эфире спикер нижней палаты Нуриддин Исмоилов предложил депутатам проголосовать за постановление о проведении референдума 30 апреля. После этого 134 из 137 присутствующих депутатов закпалаты проголосовали за постановление о проведении 30 апреля референдума по проекту закона "О конституции Республики Узбекистана". Данное решение направлено на утверждение в сенат.Ранее член конституционной комиссии Узбекистана Джахонгир Ширинов предложил провести референдум не по внесению поправок в действующую, а по принятию закона о новой конституции республики. По данным комиссии, в действующую конституцию планируется внести 27 новых статей, общее число статей увеличивается со 128 до 155, то есть основной закон республики обновлен на 65%.В соответствии с законом "О референдуме", сенат может рассматривать постановление закпалаты в течение двух недель. В случае принятия сенатом постановления о проведении референдума решения двух палат и проект закона о новой конституции обнародуются в печати и других СМИ в течение трех дней.В Узбекистане в июне 2022 года на общественное обсуждение был представлен проект закона по изменениям в конституцию. Среди предложенных тогда более 200 поправок отсутствовал статус независимости Каракалпакстана - области, занимающей примерно 40% территории Узбекистана. Буквально через несколько дней, в июле, в столице Каракалпакстана Нукусе вспыхнули беспорядки. По официальным данным, в ходе волнений погиб 21 человек, 274 пострадали, были задержаны 516 человек, в том числе иностранные граждане. После этого узбекистанский парламент решил сохранить статус суверенитета Каракалпакстана.Планировалось, что после событий в Нукусе проект закона будет вновь внесен для обсуждения в закпалату в сентябре, а в конце ноября - начале декабря могла быть объявлена дата референдума. В начале октября Мирзиеев предложил не торопиться с принятием поправок, чтобы согласовать все вносимые изменения. Обсуждение законопроекта возобновилось в парламенте в конце февраля.
https://ria.ru/20230127/soyuz-1847789029.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
Референдум по новой конституции Узбекистана назначили на 30 апреля
Нижняя палата парламента Узбекистана проголосовала за референдум по конституции 30 апреля
ТАШКЕНТ, 10 мар – РИА Новости. Депутаты законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана на заседании в пятницу приняли постановление о проведении 30 апреля референдума по новой конституции республики, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
, инициатор конституционной реформы, в понедельник провел консультации с представителями обеих палат парламента и руководством Верховного суда по итоговой редакции законопроекта об изменениях в конституцию страны.
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На заседании в прямом эфире спикер нижней палаты Нуриддин Исмоилов предложил депутатам проголосовать за постановление о проведении референдума 30 апреля. После этого 134 из 137 присутствующих депутатов закпалаты проголосовали за постановление о проведении 30 апреля референдума по проекту закона "О конституции Республики Узбекистана". Данное решение направлено на утверждение в сенат.
Ранее член конституционной комиссии Узбекистана Джахонгир Ширинов предложил провести референдум не по внесению поправок в действующую, а по принятию закона о новой конституции республики. По данным комиссии, в действующую конституцию планируется внести 27 новых статей, общее число статей увеличивается со 128 до 155, то есть основной закон республики обновлен на 65%.
В соответствии с законом "О референдуме", сенат может рассматривать постановление закпалаты в течение двух недель. В случае принятия сенатом постановления о проведении референдума решения двух палат и проект закона о новой конституции обнародуются в печати и других СМИ в течение трех дней.
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В Узбекистане в июне 2022 года на общественное обсуждение был представлен проект закона по изменениям в конституцию. Среди предложенных тогда более 200 поправок отсутствовал статус независимости Каракалпакстана - области, занимающей примерно 40% территории Узбекистана. Буквально через несколько дней, в июле, в столице Каракалпакстана Нукусе вспыхнули беспорядки. По официальным данным, в ходе волнений погиб 21 человек, 274 пострадали, были задержаны 516 человек, в том числе иностранные граждане. После этого узбекистанский парламент решил сохранить статус суверенитета Каракалпакстана.
Планировалось, что после событий в Нукусе проект закона будет вновь внесен для обсуждения в закпалату в сентябре, а в конце ноября - начале декабря могла быть объявлена дата референдума. В начале октября Мирзиеев предложил не торопиться с принятием поправок, чтобы согласовать все вносимые изменения. Обсуждение законопроекта возобновилось в парламенте в конце февраля.
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