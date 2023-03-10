https://ria.ru/20230310/uzbekistan-1856925484.html

Референдум по новой конституции Узбекистана назначили на 30 апреля

Референдум по новой конституции Узбекистана назначили на 30 апреля - РИА Новости, 10.03.2023

Референдум по новой конституции Узбекистана назначили на 30 апреля

Депутаты законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана на заседании в пятницу приняли постановление о проведении 30 апреля референдума по новой... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:01

2023-03-10T10:01

2023-03-10T10:41

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 10 мар – РИА Новости. Депутаты законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана на заседании в пятницу приняли постановление о проведении 30 апреля референдума по новой конституции республики, передает корреспондент РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, инициатор конституционной реформы, в понедельник провел консультации с представителями обеих палат парламента и руководством Верховного суда по итоговой редакции законопроекта об изменениях в конституцию страны. На заседании в прямом эфире спикер нижней палаты Нуриддин Исмоилов предложил депутатам проголосовать за постановление о проведении референдума 30 апреля. После этого 134 из 137 присутствующих депутатов закпалаты проголосовали за постановление о проведении 30 апреля референдума по проекту закона "О конституции Республики Узбекистана". Данное решение направлено на утверждение в сенат.Ранее член конституционной комиссии Узбекистана Джахонгир Ширинов предложил провести референдум не по внесению поправок в действующую, а по принятию закона о новой конституции республики. По данным комиссии, в действующую конституцию планируется внести 27 новых статей, общее число статей увеличивается со 128 до 155, то есть основной закон республики обновлен на 65%.В соответствии с законом "О референдуме", сенат может рассматривать постановление закпалаты в течение двух недель. В случае принятия сенатом постановления о проведении референдума решения двух палат и проект закона о новой конституции обнародуются в печати и других СМИ в течение трех дней.В Узбекистане в июне 2022 года на общественное обсуждение был представлен проект закона по изменениям в конституцию. Среди предложенных тогда более 200 поправок отсутствовал статус независимости Каракалпакстана - области, занимающей примерно 40% территории Узбекистана. Буквально через несколько дней, в июле, в столице Каракалпакстана Нукусе вспыхнули беспорядки. По официальным данным, в ходе волнений погиб 21 человек, 274 пострадали, были задержаны 516 человек, в том числе иностранные граждане. После этого узбекистанский парламент решил сохранить статус суверенитета Каракалпакстана.Планировалось, что после событий в Нукусе проект закона будет вновь внесен для обсуждения в закпалату в сентябре, а в конце ноября - начале декабря могла быть объявлена дата референдума. В начале октября Мирзиеев предложил не торопиться с принятием поправок, чтобы согласовать все вносимые изменения. Обсуждение законопроекта возобновилось в парламенте в конце февраля.

https://ria.ru/20230127/soyuz-1847789029.html

https://ria.ru/20220802/politika-1806456362.html

https://ria.ru/20220712/podderzhka-1801838609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев