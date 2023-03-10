https://ria.ru/20230310/ukraina-1856936446.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 10.03.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

В Сумской области Украины раздались взрывы, передает издание "Клименко Тайм". РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:36

2023-03-10T10:36

2023-03-10T11:30

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Сумской области Украины раздались взрывы, передает издание "Клименко Тайм". "Сообщают о взрывах в Сумской области", — говорится в записи в Telegram-канале СМИ. Накануне российское Минобороны сообщило о массированной ракетной атаке по украинским объектам в ответ на вылазку диверсантов в Брянскую область. Ударами удалось уничтожить места базирования беспилотников противника, сорвать переброску резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывести из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.Под обстрелами оказались объекты в Киевской, Николаевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.По данным украинских СМИ, звуки детонации были слышны также в Кривом Роге, Сумской, Винницкой, Львовской и Иваново-Франковской областях. Воздушную тревогу объявляли по всей территории страны.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сумская область, украина