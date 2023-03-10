https://ria.ru/20230310/ukraina-1856936446.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
В Сумской области Украины раздались взрывы, передает издание "Клименко Тайм". РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:36
2023-03-10T10:36
2023-03-10T11:30
специальная военная операция на украине
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сумская область
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Сумской области Украины раздались взрывы, передает издание "Клименко Тайм". "Сообщают о взрывах в Сумской области", — говорится в записи в Telegram-канале СМИ. Накануне российское Минобороны сообщило о массированной ракетной атаке по украинским объектам в ответ на вылазку диверсантов в Брянскую область. Ударами удалось уничтожить места базирования беспилотников противника, сорвать переброску резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывести из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.Под обстрелами оказались объекты в Киевской, Николаевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.По данным украинских СМИ, звуки детонации были слышны также в Кривом Роге, Сумской, Винницкой, Львовской и Иваново-Франковской областях. Воздушную тревогу объявляли по всей территории страны.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Издание "Клименко Тайм" сообщило о взрывах в Сумской области Украины