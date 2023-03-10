https://ria.ru/20230310/ubiystvo-1857119373.html

В Ленинградской области троих мужчин признали виновными в гибели человека

В Ленинградской области троих мужчин признали виновными в гибели человека - РИА Новости, 10.03.2023

В Ленинградской области троих мужчин признали виновными в гибели человека

В Тосненском районе трое граждан признаны виновными в гибели 23-летнего киберспортсмена, приговором суда им назначено наказание от 8 до 13 лет лишения свободы в РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T19:03

2023-03-10T19:03

2023-03-10T19:07

происшествия

тосненский район

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. В Тосненском районе трое граждан признаны виновными в гибели 23-летнего киберспортсмена, приговором суда им назначено наказание от 8 до 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в СУСК по Ленобласти. "Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, в ночь с 16 на 17 октября 2021 года мужчина 1998 года рождения, который занимался киберспортом, познакомился с компанией троих мужчин. После совместного распития спиртных напитков у них произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в результате которого подозреваемые неоднократно избивали потерпевшего. После чего, вывезли его к гаражам, расположенным в Тосненском районе, где его и оставили. Кроме того, подсудимые похитили у него денежные средства в размере 30 тысяч рублей, мобильный телефон, наручные часы, а также кроссовки. 17 октября 2021 года в Гатчинскую больницу с телесными порождениями потерпевший был госпитализирован, где скончался спустя некоторое время. Трое нападавших признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью).

https://ria.ru/20230303/ubiystvo-1855704062.html

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тосненский район

россия

ленинградская область

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происшествия, тосненский район, россия, ленинградская область