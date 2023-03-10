https://ria.ru/20230310/putin-1856931820.html
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 10.03.2023
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (83%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 79% опрошенных,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:25
2023-03-10T10:25
2023-03-10T10:25
россия
владимир путин
фомнибус
политика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Большинство россиян (83%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 79% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". Согласно исследованию, 83% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своём посту, с ними не согласились 8% опрошенных, 9% затруднились с ответом. Свое непосредственное доверию Путину высказали 79% граждан, недоверие - 12%, 9% затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" провели 3-5 марта среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230308/putin-1856583373.html
https://ria.ru/20230308/obschestvo-1856575635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, фомнибус, политика
Россия, Владимир Путин, ФОМнибус, Политика
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ показал, что 83 процента россиян хорошо оценивают работу Путина