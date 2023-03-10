https://ria.ru/20230310/putin-1856931820.html

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 10.03.2023

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Большинство россиян (83%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 79% опрошенных,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:25

2023-03-10T10:25

2023-03-10T10:25

россия

владимир путин

фомнибус

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Большинство россиян (83%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 79% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". Согласно исследованию, 83% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своём посту, с ними не согласились 8% опрошенных, 9% затруднились с ответом. Свое непосредственное доверию Путину высказали 79% граждан, недоверие - 12%, 9% затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" провели 3-5 марта среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230308/putin-1856583373.html

https://ria.ru/20230308/obschestvo-1856575635.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, фомнибус, политика