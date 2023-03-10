https://ria.ru/20230310/priamure-1856964745.html
Инвесторам новых газовых заправок в Приамурье готовы предоставить льготы
Инвесторам новых газовых заправок в Приамурье готовы предоставить льготы - РИА Новости, 10.03.2023
Инвесторам новых газовых заправок в Приамурье готовы предоставить льготы
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать меры поддержки для инвесторов, готовых создавать в регионе новые газовые автозаправки, сообщает... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:17
2023-03-10T12:17
2023-03-10T12:17
амурская область
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать меры поддержки для инвесторов, готовых создавать в регионе новые газовые автозаправки, сообщает правительство Амурской области. На совещании о развитии рынка газомоторного топлива глава региона отметил, что газификация автомобильного транспорта для области - тема стратегическая. "В первую очередь важно проработать вопрос создания сети газовых АЗС на ключевых транспортных артериях области. Поручаю минтрансу области определить возможные площадки для их размещения, а региональному Агентству по привлечению инвестиций найти инвесторов, готовых вложить средства в создание инфраструктуры. Для этого прежде всего необходимо создать им комфортные условия, обеспечив комплексом мер поддержки. Например, предоставить земельный участок и налоговые льготы", - сказал Орлов. В министерстве экономического развития и внешних связей области рассказали о разрабатываемых в настоящее время мерах налоговой поддержки. Изменения в областной закон будут внесены на рассмотрение на ближайшей сессии заксобрания области. "Инвесторов таких проектов планируется освободить от налога на имущество организаций. Также компании смогут применять инвестиционный налоговый вычет, который позволяет компенсировать до 90% затрат на приобретение оборудования", - отметила министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.
https://ria.ru/20220422/lgoty-1784946463.html
https://ria.ru/20230203/gaz-1849576839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Экономика, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Инвесторам новых газовых заправок в Приамурье готовы предоставить льготы
Глава Приамурья Орлов поручил разработать меры поддержки для инвесторов газовых заправок
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать меры поддержки для инвесторов, готовых создавать в регионе новые газовые автозаправки, сообщает правительство Амурской области.
На совещании о развитии рынка газомоторного топлива глава региона отметил, что газификация автомобильного транспорта для области - тема стратегическая.
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"В первую очередь важно проработать вопрос создания сети газовых АЗС на ключевых транспортных артериях области. Поручаю минтрансу области определить возможные площадки для их размещения, а региональному Агентству по привлечению инвестиций найти инвесторов, готовых вложить средства в создание инфраструктуры. Для этого прежде всего необходимо создать им комфортные условия, обеспечив комплексом мер поддержки. Например, предоставить земельный участок и налоговые льготы", - сказал Орлов.
В министерстве экономического развития и внешних связей области рассказали о разрабатываемых в настоящее время мерах налоговой поддержки. Изменения в областной закон будут внесены на рассмотрение на ближайшей сессии заксобрания области.
"Инвесторов таких проектов планируется освободить от налога на имущество организаций. Также компании смогут применять инвестиционный налоговый вычет, который позволяет компенсировать до 90% затрат на приобретение оборудования", - отметила министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.
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