Рейтинг@Mail.ru
Инвесторам новых газовых заправок в Приамурье готовы предоставить льготы - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
 
12:17 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/priamure-1856964745.html
Инвесторам новых газовых заправок в Приамурье готовы предоставить льготы
Инвесторам новых газовых заправок в Приамурье готовы предоставить льготы - РИА Новости, 10.03.2023
Инвесторам новых газовых заправок в Приамурье готовы предоставить льготы
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать меры поддержки для инвесторов, готовых создавать в регионе новые газовые автозаправки, сообщает... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:17
2023-03-10T12:17
амурская область
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572981864_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_af28a11e12300a2108ecbc6ca5292149.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать меры поддержки для инвесторов, готовых создавать в регионе новые газовые автозаправки, сообщает правительство Амурской области. На совещании о развитии рынка газомоторного топлива глава региона отметил, что газификация автомобильного транспорта для области - тема стратегическая. "В первую очередь важно проработать вопрос создания сети газовых АЗС на ключевых транспортных артериях области. Поручаю минтрансу области определить возможные площадки для их размещения, а региональному Агентству по привлечению инвестиций найти инвесторов, готовых вложить средства в создание инфраструктуры. Для этого прежде всего необходимо создать им комфортные условия, обеспечив комплексом мер поддержки. Например, предоставить земельный участок и налоговые льготы", - сказал Орлов. В министерстве экономического развития и внешних связей области рассказали о разрабатываемых в настоящее время мерах налоговой поддержки. Изменения в областной закон будут внесены на рассмотрение на ближайшей сессии заксобрания области. "Инвесторов таких проектов планируется освободить от налога на имущество организаций. Также компании смогут применять инвестиционный налоговый вычет, который позволяет компенсировать до 90% затрат на приобретение оборудования", - отметила министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.
https://ria.ru/20220422/lgoty-1784946463.html
https://ria.ru/20230203/gaz-1849576839.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572981864_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d9f8b10d6a497f176623459329084513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Экономика, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Инвесторам новых газовых заправок в Приамурье готовы предоставить льготы

Глава Приамурья Орлов поручил разработать меры поддержки для инвесторов газовых заправок

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИнформационное табло газозаправочной станции
Информационное табло газозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Информационное табло газозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать меры поддержки для инвесторов, готовых создавать в регионе новые газовые автозаправки, сообщает правительство Амурской области.
На совещании о развитии рынка газомоторного топлива глава региона отметил, что газификация автомобильного транспорта для области - тема стратегическая.
Заправочные колонки на газозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Калужская область будет предоставлять льготы на землю под газовые заправки
22 апреля 2022, 16:06
"В первую очередь важно проработать вопрос создания сети газовых АЗС на ключевых транспортных артериях области. Поручаю минтрансу области определить возможные площадки для их размещения, а региональному Агентству по привлечению инвестиций найти инвесторов, готовых вложить средства в создание инфраструктуры. Для этого прежде всего необходимо создать им комфортные условия, обеспечив комплексом мер поддержки. Например, предоставить земельный участок и налоговые льготы", - сказал Орлов.
В министерстве экономического развития и внешних связей области рассказали о разрабатываемых в настоящее время мерах налоговой поддержки. Изменения в областной закон будут внесены на рассмотрение на ближайшей сессии заксобрания области.
"Инвесторов таких проектов планируется освободить от налога на имущество организаций. Также компании смогут применять инвестиционный налоговый вычет, который позволяет компенсировать до 90% затрат на приобретение оборудования", - отметила министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.
Газовый баллон в багажнике легкового автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Зубков предложил давать россиянам кредиты для перевода машин на газ
3 февраля, 16:26
 
Амурская областьЭкономикаАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала