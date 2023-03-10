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В Финляндии отметили рост таможенных преступлений на границе с Россией - РИА Новости, 10.03.2023
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13:40 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/prestupleniya-1857003227.html
В Финляндии отметили рост таможенных преступлений на границе с Россией
В Финляндии отметили рост таможенных преступлений на границе с Россией - РИА Новости, 10.03.2023
В Финляндии отметили рост таможенных преступлений на границе с Россией
Санкции Евросоюза против России и Белоруссии значительно увеличили количество таможенных правонарушений в 2022 году на границе с РФ, сообщает в пятницу финская... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:40
2023-03-10T13:40
экономика
россия
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар — РИА Новости. Санкции Евросоюза против России и Белоруссии значительно увеличили количество таможенных правонарушений в 2022 году на границе с РФ, сообщает в пятницу финская таможня. "Огромный рост правонарушений в сфере регулирования является одним из самых значительных изменений, произошедших в прошлом году. В 2022 году в результате санкций против России и Беларуси количество правонарушений в сфере регулирования, по которым было проведено предварительное расследование, превысило 300. Обычно в год было лишь несколько случаев предполагаемых правонарушений в сфере регулирования", - приводится в сообщении цитата руководителя отдела правоприменения таможни Финляндии Ханну Синкконена. В 2022 году финская таможня выявила 6 482 таможенных правонарушения, что более чем на 1 тысячу случаев больше, чем в 2021 году, говорится в сообщении. Всего таможня Финляндии предотвратила таможенные нарушения в 2022 году на сумму более 100 миллионов евро. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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экономика, россия, финляндия, белоруссия
Экономика, Россия, Финляндия, Белоруссия
В Финляндии отметили рост таможенных преступлений на границе с Россией

Финская таможня отметила кратный рост преступлений на границе с Россией из-за санкций

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии
Граница России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар — РИА Новости. Санкции Евросоюза против России и Белоруссии значительно увеличили количество таможенных правонарушений в 2022 году на границе с РФ, сообщает в пятницу финская таможня.
"Огромный рост правонарушений в сфере регулирования является одним из самых значительных изменений, произошедших в прошлом году. В 2022 году в результате санкций против России и Беларуси количество правонарушений в сфере регулирования, по которым было проведено предварительное расследование, превысило 300. Обычно в год было лишь несколько случаев предполагаемых правонарушений в сфере регулирования", - приводится в сообщении цитата руководителя отдела правоприменения таможни Финляндии Ханну Синкконена.
В 2022 году финская таможня выявила 6 482 таможенных правонарушения, что более чем на 1 тысячу случаев больше, чем в 2021 году, говорится в сообщении. Всего таможня Финляндии предотвратила таможенные нарушения в 2022 году на сумму более 100 миллионов евро.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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