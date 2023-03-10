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Москвичей предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 10.03.2023
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17:12 10.03.2023 (обновлено: 17:53 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/pogoda-1857079824.html
Москвичей предупредили о резком похолодании
Москвичей предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 10.03.2023
Москвичей предупредили о резком похолодании
В ночь на субботу в Москву придут холодные воздушные массы, которые ранее привели к аномальным морозам в Санкт-Петербурге, похолодает до минус 13 градусов, в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:12
2023-03-10T17:53
общество
москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В ночь на субботу в Москву придут холодные воздушные массы, которые ранее привели к аномальным морозам в Санкт-Петербурге, похолодает до минус 13 градусов, в Московской области – до минус 19, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ночь на 10 марта в Ленинградской области и Санкт-Петербурге температура опустилась до минус 17 градусов, повторив рекорд этой зимы, который наблюдался 8 января. "В Москве в ночь на субботу тот холодный воздух в Питере поступит и в Москву, поэтому ночные температуры - минус 11 - минус 13 и по области до минус 19", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20230303/puteshestviya-1855471849.html
москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
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общество, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичей предупредили о резком похолодании

Вильфанд: в Москве ночью похолодает до минус 13, в Подмосковье — до минус 19

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНочная Москва
Ночная Москва - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В ночь на субботу в Москву придут холодные воздушные массы, которые ранее привели к аномальным морозам в Санкт-Петербурге, похолодает до минус 13 градусов, в Московской области – до минус 19, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В ночь на 10 марта в Ленинградской области и Санкт-Петербурге температура опустилась до минус 17 градусов, повторив рекорд этой зимы, который наблюдался 8 января.
"В Москве в ночь на субботу тот холодный воздух в Питере поступит и в Москву, поэтому ночные температуры - минус 11 - минус 13 и по области до минус 19", - сказал Вильфанд.
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