https://ria.ru/20230310/pogoda-1857079824.html

Москвичей предупредили о резком похолодании

Москвичей предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 10.03.2023

Москвичей предупредили о резком похолодании

В ночь на субботу в Москву придут холодные воздушные массы, которые ранее привели к аномальным морозам в Санкт-Петербурге, похолодает до минус 13 градусов, в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:12

2023-03-10T17:12

2023-03-10T17:53

общество

москва

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

роман вильфанд

гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831568223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_420adb4a7a84909039a5249735bf4eef.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В ночь на субботу в Москву придут холодные воздушные массы, которые ранее привели к аномальным морозам в Санкт-Петербурге, похолодает до минус 13 градусов, в Московской области – до минус 19, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ночь на 10 марта в Ленинградской области и Санкт-Петербурге температура опустилась до минус 17 градусов, повторив рекорд этой зимы, который наблюдался 8 января. "В Москве в ночь на субботу тот холодный воздух в Питере поступит и в Москву, поэтому ночные температуры - минус 11 - минус 13 и по области до минус 19", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20230303/puteshestviya-1855471849.html

москва

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр