https://ria.ru/20230310/pmr-1856891988.html

Террористы в ПМР надеялись дискредитировать миротворцев, заявил прокурор

Террористы в ПМР надеялись дискредитировать миротворцев, заявил прокурор - РИА Новости, 10.03.2023

Террористы в ПМР надеялись дискредитировать миротворцев, заявил прокурор

Прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Анатолий Гурецкий полагает, что террористы планировали не только устранить главу ПМР Вадима... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T00:20

2023-03-10T00:20

2023-03-10T00:21

европа

вадим красносельский

служба безопасности украины

украина

приднестровская молдавская республика

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Анатолий Гурецкий полагает, что террористы планировали не только устранить главу ПМР Вадима Красносельского, но и дискредитировать российских миротворцев в Приднестровье. "Для СБУ и для тех, кто ими руководит, само наличие миротворцев российских, ограниченного контингента российских войск в Приднестровье и опять-таки склады в Колбасное представляют для них определенный интерес. Я думаю, что это подвигает их на эти действия. Понятно, что спецслужбы Украины сориентированы на то, чтобы любым способом дискредитировать подразделения российской армии", - сказал Гурецкий в ходе фильма-расследования следственного комитета ПМР об угрозе теракта в Приднестровье. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России.

https://ria.ru/20230309/terakt-1856886077.html

европа

украина

приднестровская молдавская республика

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европа, вадим красносельский, служба безопасности украины, украина, приднестровская молдавская республика, в мире