https://ria.ru/20230310/petrov-1857096758.html

"Постарел": Александр Петров напугал поклонников внешним видом

"Постарел": Александр Петров напугал поклонников внешним видом - РИА Новости, 10.03.2023

"Постарел": Александр Петров напугал поклонников внешним видом

Актер Александр Петров напугал пользователей Сети своим внешним видом. Артист предстал перед подписчиками небритым и в очках. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:59

2023-03-10T18:59

2023-03-10T18:59

культура

александр петров (актер)

знаменитости

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Актер Александр Петров напугал пользователей Сети своим внешним видом. Артист предстал перед подписчиками небритым и в очках. Поклонники знаменитости неоднозначно отреагировали на кадры с ним. Одни высказали мнение, что актер постарел и сравнили его с дедом. Другие восхитились внешностью артиста. Однако Петров никак не отреагировал на критику в свой адрес. Ранее Дрю Берримор рассекретила свое отношение к возрастным изменениям. Она отметила, что гордится возрастом.

https://ria.ru/20221002/obrazy-1820656683.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр петров (актер), знаменитости