https://ria.ru/20230310/petrov-1857096758.html
"Постарел": Александр Петров напугал поклонников внешним видом
"Постарел": Александр Петров напугал поклонников внешним видом - РИА Новости, 10.03.2023
"Постарел": Александр Петров напугал поклонников внешним видом
Актер Александр Петров напугал пользователей Сети своим внешним видом. Артист предстал перед подписчиками небритым и в очках. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:59
2023-03-10T18:59
2023-03-10T18:59
культура
александр петров (актер)
знаменитости
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Актер Александр Петров напугал пользователей Сети своим внешним видом. Артист предстал перед подписчиками небритым и в очках. Поклонники знаменитости неоднозначно отреагировали на кадры с ним. Одни высказали мнение, что актер постарел и сравнили его с дедом. Другие восхитились внешностью артиста. Однако Петров никак не отреагировал на критику в свой адрес. Ранее Дрю Берримор рассекретила свое отношение к возрастным изменениям. Она отметила, что гордится возрастом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр петров (актер), знаменитости
Культура, Александр Петров (актер), Знаменитости
"Постарел": Александр Петров напугал поклонников внешним видом
Актер Александр Петров напугал поклонников внешним видом
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Актер Александр Петров напугал пользователей Сети своим внешним видом. Артист предстал перед подписчиками небритым и в очках.
Поклонники знаменитости неоднозначно отреагировали на кадры с ним. Одни высказали мнение, что актер постарел и сравнили его с дедом.
«
"Да что ж вы так быстро все стареете! Мне страшно", "Как дед, ей-богу!", "Александр, вас не узнать!", "Даже Петров постарел", – отреагировали подписчики.
Другие восхитились внешностью артиста.
«
"Изменился, но все равно красавец!", "Как можно быть таким красивым и талантливым?", "Самый-самый!", " У тебя с бородой солидный вид", – отметили пользователи Сети.
Однако Петров никак не отреагировал на критику в свой адрес.
Ранее Дрю Берримор рассекретила
свое отношение к возрастным изменениям. Она отметила, что гордится возрастом.
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