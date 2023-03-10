https://ria.ru/20230310/norilsk-1856909293.html

В Норильске объявили штормовое предупреждение

В Норильске объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 10.03.2023

В Норильске объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Норильске на севере Красноярского края, сообщает мэрия города. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T07:48

2023-03-10T07:48

2023-03-10T07:48

происшествия

норильск

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

таймыр

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КРАСНОЯРСК, 10 мар - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Норильске на севере Красноярского края, сообщает мэрия города. Отмечается, что предупреждение объявлено с 10 марта. В региональном главке МЧС сообщили, что днем в пятницу и в течение суток в субботу на юге Таймыра ожидается ветер до 23-28 метров в секунду и метель. При этом не исключено ограничение движения по трассе до норильского аэропорта. В горах сохраняется лавинная опасность. Мэрия сообщила, что школьникам второй смены разрешается не посещать занятия по усмотрению родителей. В четверг сообщалось, что несколько тысяч жителей Красноярского края остались без электричества из-за сильного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду.

https://ria.ru/20230227/preduprezhdenie-1854662268.html

норильск

красноярский край

таймыр

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происшествия, норильск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таймыр