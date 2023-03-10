Рейтинг@Mail.ru
В Норильске объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/norilsk-1856909293.html
В Норильске объявили штормовое предупреждение
В Норильске объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 10.03.2023
В Норильске объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Норильске на севере Красноярского края, сообщает мэрия города. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T07:48
2023-03-10T07:48
происшествия
норильск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
таймыр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97519/24/975192426_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_865cf8e16fa7859a60b74e246db86a88.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 мар - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Норильске на севере Красноярского края, сообщает мэрия города. Отмечается, что предупреждение объявлено с 10 марта. В региональном главке МЧС сообщили, что днем в пятницу и в течение суток в субботу на юге Таймыра ожидается ветер до 23-28 метров в секунду и метель. При этом не исключено ограничение движения по трассе до норильского аэропорта. В горах сохраняется лавинная опасность. Мэрия сообщила, что школьникам второй смены разрешается не посещать занятия по усмотрению родителей. В четверг сообщалось, что несколько тысяч жителей Красноярского края остались без электричества из-за сильного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду.
https://ria.ru/20230227/preduprezhdenie-1854662268.html
норильск
красноярский край
таймыр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97519/24/975192426_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f540ab8a8ab4034ea9c4b0442c38261d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, норильск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таймыр
Происшествия, Норильск, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Таймыр
В Норильске объявили штормовое предупреждение

В Норильске на севере Красноярского края объявили штормовое предупреждение

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Ленинский проспект в Норильске
Вид на Ленинский проспект в Норильске - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на Ленинский проспект в Норильске. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 10 мар - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Норильске на севере Красноярского края, сообщает мэрия города.
«
"С 11.00 по местному времени объявляется "Штормовое предупреждение по очень сильному ветру", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение объявлено с 10 марта.
В региональном главке МЧС сообщили, что днем в пятницу и в течение суток в субботу на юге Таймыра ожидается ветер до 23-28 метров в секунду и метель. При этом не исключено ограничение движения по трассе до норильского аэропорта. В горах сохраняется лавинная опасность. Мэрия сообщила, что школьникам второй смены разрешается не посещать занятия по усмотрению родителей.
В четверг сообщалось, что несколько тысяч жителей Красноярского края остались без электричества из-за сильного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
В Архангельской области объявили штормовое предупреждение
27 февраля, 17:21
 
ПроисшествияНорильскКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Таймыр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала