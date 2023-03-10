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В Норильске объявили штормовое предупреждение
В Норильске объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 10.03.2023
В Норильске объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Норильске на севере Красноярского края, сообщает мэрия города. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T07:48
2023-03-10T07:48
2023-03-10T07:48
происшествия
норильск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
таймыр
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КРАСНОЯРСК, 10 мар - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Норильске на севере Красноярского края, сообщает мэрия города. Отмечается, что предупреждение объявлено с 10 марта. В региональном главке МЧС сообщили, что днем в пятницу и в течение суток в субботу на юге Таймыра ожидается ветер до 23-28 метров в секунду и метель. При этом не исключено ограничение движения по трассе до норильского аэропорта. В горах сохраняется лавинная опасность. Мэрия сообщила, что школьникам второй смены разрешается не посещать занятия по усмотрению родителей. В четверг сообщалось, что несколько тысяч жителей Красноярского края остались без электричества из-за сильного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду.
https://ria.ru/20230227/preduprezhdenie-1854662268.html
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происшествия, норильск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таймыр
Происшествия, Норильск, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Таймыр
В Норильске объявили штормовое предупреждение
В Норильске на севере Красноярского края объявили штормовое предупреждение