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Женщина случайно обнаружила в шкафу мумию пропавшего мужа

Женщина случайно обнаружила в шкафу мумию пропавшего мужа - РИА Новости, 10.03.2023

Женщина случайно обнаружила в шкафу мумию пропавшего мужа

Жительница американского Иллинойса случайно обнаружила тело своего мужа в шкафу спустя восемь месяцев после его исчезновения, пишет издание New York Post. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T03:02

2023-03-10T03:02

2023-03-10T03:02

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Жительница американского Иллинойса случайно обнаружила тело своего мужа в шкафу спустя восемь месяцев после его исчезновения, пишет издание New York Post.Дженнифер Мэдж сообщила о пропаже своего мужа Ричарда в конце апреля прошлого года, полиция приступила к поиску и начала расследование, которое закончилось безрезультатно. Несколько обысков в жилище супругов также ничего не дали.Однако в декабре американка случайно обнаружила мумифицированное тело мужа в одном из шкафов, когда хотела достать оттуда рождественскую елку. Мэдж, ее соседи и даже полицейские сообщали о неприятном запахе, который чувствовался в доме в течение нескольких месяцев, однако тогда все предположили, что причиной его появления была неисправная канализация.Участвовавшие в расследование полицейские называли жилье супругов "домом барахольщиков", из-за чего проведение полноценных поисков пропавшего было затруднено, при этом запах, по словам Мэдж, не казался ей "невыносимым".По данным Fox59, медицинская экспертиза показала, что мужчина покончил с собой.

https://ria.ru/20221210/ischeznovenie-1837675333.html

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