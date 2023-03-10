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Женщина случайно обнаружила в шкафу мумию пропавшего мужа
Женщина случайно обнаружила в шкафу мумию пропавшего мужа - РИА Новости, 10.03.2023
Женщина случайно обнаружила в шкафу мумию пропавшего мужа
Жительница американского Иллинойса случайно обнаружила тело своего мужа в шкафу спустя восемь месяцев после его исчезновения, пишет издание New York Post. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T03:02
2023-03-10T03:02
2023-03-10T03:02
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Жительница американского Иллинойса случайно обнаружила тело своего мужа в шкафу спустя восемь месяцев после его исчезновения, пишет издание New York Post.Дженнифер Мэдж сообщила о пропаже своего мужа Ричарда в конце апреля прошлого года, полиция приступила к поиску и начала расследование, которое закончилось безрезультатно. Несколько обысков в жилище супругов также ничего не дали.Однако в декабре американка случайно обнаружила мумифицированное тело мужа в одном из шкафов, когда хотела достать оттуда рождественскую елку. Мэдж, ее соседи и даже полицейские сообщали о неприятном запахе, который чувствовался в доме в течение нескольких месяцев, однако тогда все предположили, что причиной его появления была неисправная канализация.Участвовавшие в расследование полицейские называли жилье супругов "домом барахольщиков", из-за чего проведение полноценных поисков пропавшего было затруднено, при этом запах, по словам Мэдж, не казался ей "невыносимым".По данным Fox59, медицинская экспертиза показала, что мужчина покончил с собой.
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в мире, сша, иллинойс
Женщина случайно обнаружила в шкафу мумию пропавшего мужа
Жительница Иллинойса нашла тело мужа в шкафу через восемь месяцев после его исчезновения
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости.
Жительница американского Иллинойса случайно обнаружила тело своего мужа в шкафу спустя восемь месяцев после его исчезновения, пишет
издание New York Post.
Дженнифер Мэдж сообщила о пропаже своего мужа Ричарда в конце апреля прошлого года, полиция приступила к поиску и начала расследование, которое закончилось безрезультатно. Несколько обысков в жилище супругов также ничего не дали.
Однако в декабре американка случайно обнаружила мумифицированное тело мужа в одном из шкафов, когда хотела достать оттуда рождественскую елку. Мэдж, ее соседи и даже полицейские сообщали о неприятном запахе, который чувствовался в доме в течение нескольких месяцев, однако тогда все предположили, что причиной его появления была неисправная канализация.
Участвовавшие в расследование полицейские называли жилье супругов "домом барахольщиков", из-за чего проведение полноценных поисков пропавшего было затруднено, при этом запах, по словам Мэдж, не казался ей "невыносимым".
По данным Fox59
, медицинская экспертиза показала, что мужчина покончил с собой.
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