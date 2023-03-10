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Сапер пострадал при разминировании района Донецка - РИА Новости, 10.03.2023
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19:21 10.03.2023 (обновлено: 19:31 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/mina-1857125579.html
Сапер пострадал при разминировании района Донецка
Сапер пострадал при разминировании района Донецка - РИА Новости, 10.03.2023
Сапер пострадал при разминировании района Донецка
Сапер спасательного центра ДНР получил ранение при очистке Кировского района Донецка от противопехотных мин "Лепесток", сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:21
2023-03-10T19:31
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
оон
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Сапер спасательного центра ДНР получил ранение при очистке Кировского района Донецка от противопехотных мин "Лепесток", сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Сегодня при проведении разминирования Кировского района Донецка от противопехотных мин "Лепесток" ранение получил сапер Республиканского спасательного центра МЧС ДНР", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Сообщается, что мужчина был доставлен в медучреждение, где его прооперировали. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230305/miny-1856021780.html
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), оон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), ООН, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Сапер пострадал при разминировании района Донецка

Мэр Кулемзин: сапер получил ранение от "Лепестков" при разминировании района Донецка

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Сапер спасательного центра ДНР получил ранение при очистке Кировского района Донецка от противопехотных мин "Лепесток", сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Сегодня при проведении разминирования Кировского района Донецка от противопехотных мин "Лепесток" ранение получил сапер Республиканского спасательного центра МЧС ДНР", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
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Сообщается, что мужчина был доставлен в медучреждение, где его прооперировали. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ООНМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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