https://ria.ru/20230310/meropriyatiya-1857073607.html
Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой
Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой - РИА Новости, 10.03.2023
Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой
Более 55 тысяч москвичей посетили около 2 тысяч мероприятий Мосприроды этой зимой, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:07
2023-03-10T17:07
2023-03-10T17:07
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 55 тысяч москвичей посетили около 2 тысяч мероприятий Мосприроды этой зимой, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 55 тысяч горожан посетили мероприятия ГПБУ "Мосприрода" этой зимой. Для них в 10 экоцентрах прошло около 2 тысяч мероприятий: мастер-классы, викторины, лекции, акции, экскурсии по интерактивным экспозициям экоцентров, квесты, эколого-просветительские игры, конкурсы и кружки", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что к весне специалисты подготовили более 30 новых мероприятий.
https://ria.ru/20221025/mospriroda-1827020620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосприрода