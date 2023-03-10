https://ria.ru/20230310/meropriyatiya-1857073607.html

Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой

Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой - РИА Новости, 10.03.2023

Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой

Более 55 тысяч москвичей посетили около 2 тысяч мероприятий Мосприроды этой зимой, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:07

2023-03-10T17:07

2023-03-10T17:07

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мосприрода

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 55 тысяч москвичей посетили около 2 тысяч мероприятий Мосприроды этой зимой, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 55 тысяч горожан посетили мероприятия ГПБУ "Мосприрода" этой зимой. Для них в 10 экоцентрах прошло около 2 тысяч мероприятий: мастер-классы, викторины, лекции, акции, экскурсии по интерактивным экспозициям экоцентров, квесты, эколого-просветительские игры, конкурсы и кружки", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что к весне специалисты подготовили более 30 новых мероприятий.

https://ria.ru/20221025/mospriroda-1827020620.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, мосприрода