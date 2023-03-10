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Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой - РИА Новости, 10.03.2023
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17:07 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/meropriyatiya-1857073607.html
Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой
Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой - РИА Новости, 10.03.2023
Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой
Более 55 тысяч москвичей посетили около 2 тысяч мероприятий Мосприроды этой зимой, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:07
2023-03-10T17:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
мосприрода
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 55 тысяч москвичей посетили около 2 тысяч мероприятий Мосприроды этой зимой, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 55 тысяч горожан посетили мероприятия ГПБУ "Мосприрода" этой зимой. Для них в 10 экоцентрах прошло около 2 тысяч мероприятий: мастер-классы, викторины, лекции, акции, экскурсии по интерактивным экспозициям экоцентров, квесты, эколого-просветительские игры, конкурсы и кружки", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что к весне специалисты подготовили более 30 новых мероприятий.
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городское хозяйство москвы, москва, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосприрода

Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыБолее 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой
Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 55 тысяч москвичей посетили около 2 тысяч мероприятий Мосприроды этой зимой, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 55 тысяч горожан посетили мероприятия ГПБУ "Мосприрода" этой зимой. Для них в 10 экоцентрах прошло около 2 тысяч мероприятий: мастер-классы, викторины, лекции, акции, экскурсии по интерактивным экспозициям экоцентров, квесты, эколого-просветительские игры, конкурсы и кружки", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что к весне специалисты подготовили более 30 новых мероприятий.
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