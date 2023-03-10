https://ria.ru/20230310/kursy-1857023172.html

Тренировать мозг и слушать классику: лучшие образовательные курсы марта

Тренировать мозг и слушать классику: лучшие образовательные курсы марта - РИА Новости, 10.03.2023

Тренировать мозг и слушать классику: лучшие образовательные курсы марта

Различные познавательные и образовательные курсы стали неотъемлемой частью жизни и процесса самообразования. Лекции позволяют узнать новое, освоить сложный... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:25

2023-03-10T15:25

2023-03-10T16:33

культпоход

музыка

образование

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856741267_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5c4b8371722a3f8410af61a3c9f3d3e2.jpg

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Различные познавательные и образовательные курсы стали неотъемлемой частью жизни и процесса самообразования. Лекции позволяют узнать новое, освоить сложный материал в доступной форме, познакомиться с интересными специалистами. В марте образовательный проект Level One запустил пять новых курсов, которые помогут разобраться в науке, культуре, музыке и сделать жизнь лучше.Можно ли улучшить памятьКурс "Как использовать возможности мозга" нацелен на улучшение памяти, снижение стресса и умению переживать негативные эмоции. Всего этого, по мысли нейробиолога Веры Толченниковой, можно добиться с помощью тренировок, а подобные техники помогут наладить отношения с людьми, восстановить сон и избежать внутреннего выгорания.Благодаря проверенным способам можно научиться запоминать цепочки слов. А чтобы каждый участник мог получить результаты уже по ходу лекций, в курсе есть задания на самодиагностику для разносторонней оценки своих особенностей с личными комментариями от эксперта."Дремучее" Средневековье?Курс о средних веках посвящен промежутку истории, который традиционно ограничивают временем с V по XV века и делят на три периода. Лекции посвящены не какой-то одной теме, а охватывают сразу все сферы: историю, религию, архитектуру, искусство, философию. Таким образом по мысли авторов курса, можно лучше понять те идеи, которые повлияли на европейскую культуру, и поможет увидеть Средневековье не только и как темное и мрачное время, но и время открытий и перспектив. Лекторы объяснят, почему все дикое принято называть "средними веками" и есть ли хотя бы доля правды в "Игре престолов". Ведут курс лучшие эксперты Level One Константин Михайлов, Алина Аксёнова, Анна Кигай и другие.Сложно ли разобраться в классической музыкеМногие считают классическую музыку слишком сложной сферой, в которой невозможно разобраться не специалистам. Безусловно, профессионалом за месяц или два стать невозможно, но понять основы и начать разбираться в классике – вполне реально. Скрипачка и автор книг по музыке Ляля Кандаурова расскажет об основах музыкальной культуры в рамках курса "Как слушать классическую музыку".Она расскажет, как различать национальные музыкальные школы, понимать музыкальную гармонию и колорит, определять ритм, тембр и музыкальную форму. И все это для того, чтобы вы смогли навсегда изменить свое отношение к слушанию и научились получать удовольствие от разной музыки.Можно ли противостоять старениюВо все времена люди думали о том, как преодолеть болезни и процесс старения. Сегодня нам доступны различные современные исследования ученых. В том числе выяснилось, что процесс старения организма начинается еще до рождения и заключается в накоплении повреждений в клетках, тканях и органах, которые приводят к развитию заболеваний.Курс "Как улучшить качество жизни" рассказывает о том, что же влияет на организм человека. Лектор – кандидат биологических наук Александр Тышковский – объяснит, можно ли вести здоровый образ жизни, не отказываясь от любимой еды, как работают гены и гормоны и в какие мифы о здоровье пора перестать верить. В курсе много практический заданий, ведь важно не просто узнать, что происходит с организмом, но и понять, как применить полученные знания. Поэтому в дополнение к лекциям участникам предлагают чек-листы и задания, которые, по мысли авторов курса, должны помочь изменить жизнь в лучшую сторону.Узнать больше о ЯпонииМногие знают о том, что Япония – не только страна древних традиций, но строгих жизненных норм, который соблюдаются и в современном обществе. Лучше понять менталитет японцев поможет курс "Как понять Японию". Лекции ведет историк Александр Раевский, который настолько полюбил эту страну, что решил туда переехать. За семь недель он расскажет об истории, культуре и быте страны восходящего солнца, столь не похожей на остальной мир. Избегая стереотипов, он расскажет, во что верят японцы, как живут и что едят. Программа курса начнется с истории страны в 17 веке, несколько занятий будет посвящено культуре, от старинных гравюр и хоку до современных аниме и покемонов. Дальше можно будет изучить традиционные религии Японии и бытовой уклад жизни.

https://ria.ru/20230302/klassika-1855455270.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

культпоход, музыка, образование, образование - общество