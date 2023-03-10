https://ria.ru/20230310/kosovo-1856891761.html

Сербия не подпишет капитуляцию в вопросе независимости Косово, заявил Вучич

Сербия не подпишет капитуляцию в вопросе независимости Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 10.03.2023

Сербия не подпишет капитуляцию в вопросе независимости Косово, заявил Вучич

Руководство Сербии не подпишет капитуляцию, не поддержит членство самопровозглашенной республики Косово в ООН и не признает его независимость, заявил сербский... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T00:14

2023-03-10T00:14

2023-03-10T00:14

косово

сербия

александр вучич

мирослав лайчак

альбин курти

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БЕЛГРАД, 10 мар - РИА Новости. Руководство Сербии не подпишет капитуляцию, не поддержит членство самопровозглашенной республики Косово в ООН и не признает его независимость, заявил сербский президент Александр Вучич. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак в четверг выразил надежду на скорое согласование, а затем и подписание сторонами документа по урегулированию в Косово. В четверг он сначала провел в Приштине встречу за закрытыми дверями с косовским "президентом" Вьосой Османи, затем – с премьером самопровозглашенной республики Альбином Курти. Обсуждался будущий документ - план осуществления европейско-американского предложения по урегулированию в Косово. В Белграде Лайчака ожидают 13-14 марта. "Люди должны знать, что мне не придет в голову подписать капитуляцию Сербии. Никто не должен мне говорить, каков план, я это знаю лучше, чем они, никто лучше меня в этой стране не знает, я участвовал в 300 переговорах, больше чем все остальные вместе взятые, знаю каждую деталь", - заявил Вучич в эфире TV Happy. "Не будет не только капитуляции и сдачи (позиций – ред.) Я недвусмысленно дал им понять… Сербия не согласится и не будет молчать по вопросу вступления так называемого Косово в ООН, не признает его никаким образом", - подчеркнул сербский лидер. Он отметил, что предложение Запада по урегулированию в Косово писали не власти Сербии, а влиятельные политики в Германии и Франции, и США его полностью поддержали. Курти заявил ранее, что планирует 18 марта в Северной Македонии обсудить с Вучичем программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию в Косово и Метохии. Прошлый раунд переговоров Вучича и Курти состоялся 27 февраля Брюсселе с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Лайчака. Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердил годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.

https://ria.ru/20230228/plan-1854985342.html

https://ria.ru/20230306/serbiya-1856192498.html

https://ria.ru/20230309/serbiya-1856795086.html

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косово, сербия, александр вучич, мирослав лайчак, альбин курти, оон, евросоюз, в мире