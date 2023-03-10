https://ria.ru/20230310/koronavirus-1857160127.html

Байден выступил за публикацию наработок США о происхождении коронавируса

Байден выступил за публикацию наработок США о происхождении коронавируса - РИА Новости, 10.03.2023

Байден выступил за публикацию наработок США о происхождении коронавируса

Президент США Джо Байден выступает за рассекречивание наработок разведки о происхождении коронавируса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T23:55

2023-03-10T23:55

2023-03-10T23:55

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карин жан-пьер

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коронавирус covid-19

джо байден

кристофер рэй

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден выступает за рассекречивание наработок разведки о происхождении коронавируса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер "В первые месяцы работы на посту он поручил разведке рассекретить данные о происхождении коронавируса, он понимает, как важно узнать суть", - сказала Жан-Пьер на брифинге. По ее словам, пока рано говорить о том, подпишет ли Байден поддержанный конгрессом закон. "Он изучит законопроект", - сказала Жан-Пьер. Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США вслед за сенатом одобрила законопроект, требующий от администрации рассекретить все разведывательные данные касательно происхождения коронавируса. Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19, а источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане.

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в мире, сша, ухань, карин жан-пьер, фбр, коронавирус covid-19, джо байден, кристофер рэй, распространение коронавируса