Рейтинг@Mail.ru
Байден выступил за публикацию наработок США о происхождении коронавируса - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/koronavirus-1857160127.html
Байден выступил за публикацию наработок США о происхождении коронавируса
Байден выступил за публикацию наработок США о происхождении коронавируса - РИА Новости, 10.03.2023
Байден выступил за публикацию наработок США о происхождении коронавируса
Президент США Джо Байден выступает за рассекречивание наработок разведки о происхождении коронавируса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T23:55
2023-03-10T23:55
в мире
сша
ухань
карин жан-пьер
фбр
коронавирус covid-19
джо байден
кристофер рэй
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751700987_0:4:3120:1758_1920x0_80_0_0_5ae87b6d237cc5e749612f042dc420a3.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден выступает за рассекречивание наработок разведки о происхождении коронавируса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер "В первые месяцы работы на посту он поручил разведке рассекретить данные о происхождении коронавируса, он понимает, как важно узнать суть", - сказала Жан-Пьер на брифинге. По ее словам, пока рано говорить о том, подпишет ли Байден поддержанный конгрессом закон. "Он изучит законопроект", - сказала Жан-Пьер. Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США вслед за сенатом одобрила законопроект, требующий от администрации рассекретить все разведывательные данные касательно происхождения коронавируса. Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19, а источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане.
https://ria.ru/20230310/koronavirus-1857109584.html
сша
ухань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751700987_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_95deb3e394f75453e7fab96a67756105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ухань, карин жан-пьер, фбр, коронавирус covid-19, джо байден, кристофер рэй, распространение коронавируса
В мире, США, Ухань, Карин Жан-Пьер, ФБР, Коронавирус COVID-19, Джо Байден, Кристофер Рэй, Распространение коронавируса
Байден выступил за публикацию наработок США о происхождении коронавируса

Белый дом: Байден выступил за публикацию наработок США о происхождении коронавируса

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден выступает за рассекречивание наработок разведки о происхождении коронавируса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
"В первые месяцы работы на посту он поручил разведке рассекретить данные о происхождении коронавируса, он понимает, как важно узнать суть", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
По ее словам, пока рано говорить о том, подпишет ли Байден поддержанный конгрессом закон. "Он изучит законопроект", - сказала Жан-Пьер.
Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США вслед за сенатом одобрила законопроект, требующий от администрации рассекретить все разведывательные данные касательно происхождения коронавируса.
Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19, а источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Конгресс потребовал от Байдена раскрыть данные о происхождении коронавируса
Вчера, 18:30
 
В миреСШАУханьКарин Жан-ПьерФБРКоронавирус COVID-19Джо БайденКристофер РэйРаспространение коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала