"Король и Шут" возглавил рейтинг музыкального чарта
Три песни "Короля и Шута" после выхода сериала возглавили рейтинг музыкального чарта
© Фото : КиноПоискКадр для проекта "Король и Шут"
© Фото : КиноПоиск
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Панк-рок-группа "Король и Шут" заняла первые строчки в чарте "Яндекс. Музыки". Коллектив обогнал композицию Инстасамки "За деньги да" и ремикс "Комарово" от DVRST.
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Чарт Яндекс Музыки
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"На данный момент в чарте одновременно находятся 22 трека "Короля и Шута". За последние четыре года таких результатов не было ни у одного артиста на Яндекс. Музыке", – сообщили представители ресурса.
Самым популярным хитом группы слушатели признали "Куклу колдуна". На второй строчке чарта оказался трек "Лесник". Ниже расположились "Дурак и молния", "Прыгну со скалы", "Камнем по голове" и "Проклятый старый дом".
В начале марта вышел сериал о "Короле и Шуте". В восьмисерийном проекте рассказали историю группы от ее основания и до смерти вокалиста Михаила Горшенева в 2013 году. Особенностью фильма стало переплетение жизни героев с фэнтезийным миром песен коллектива.
Ранее трек Егора Крида и МакSим занял первое место в чартах Apple Music. По словам артистов, они установили рекорд среди российских исполнителей.