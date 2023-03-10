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"Король и Шут" возглавил рейтинг музыкального чарта - РИА Новости, 10.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:58 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/korolishut-1857114442.html
"Король и Шут" возглавил рейтинг музыкального чарта
"Король и Шут" возглавил рейтинг музыкального чарта - РИА Новости, 10.03.2023
"Король и Шут" возглавил рейтинг музыкального чарта
Панк-рок-группа "Король и Шут" заняла первые строчки в чарте "Яндекс. Музыки". Коллектив обогнал композицию Инстасамки "За деньги да" и ремикс "Комарово" от... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:58
2023-03-10T18:58
культура
михаил горшенев
король и шут
яндекс.музыка
музыка
андрей князев
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Панк-рок-группа "Король и Шут" заняла первые строчки в чарте "Яндекс. Музыки". Коллектив обогнал композицию Инстасамки "За деньги да" и ремикс "Комарово" от DVRST.Самым популярным хитом группы слушатели признали "Куклу колдуна". На второй строчке чарта оказался трек "Лесник". Ниже расположились "Дурак и молния", "Прыгну со скалы", "Камнем по голове" и "Проклятый старый дом". В начале марта вышел сериал о "Короле и Шуте". В восьмисерийном проекте рассказали историю группы от ее основания и до смерти вокалиста Михаила Горшенева в 2013 году. Особенностью фильма стало переплетение жизни героев с фэнтезийным миром песен коллектива. Ранее трек Егора Крида и МакSим занял первое место в чартах Apple Music. По словам артистов, они установили рекорд среди российских исполнителей.
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Александра Липатова
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михаил горшенев, король и шут, яндекс.музыка, музыка, андрей князев
Культура, Михаил Горшенев, Король и Шут, Яндекс.Музыка, Музыка, Андрей Князев
"Король и Шут" возглавил рейтинг музыкального чарта

Три песни "Короля и Шута" после выхода сериала возглавили рейтинг музыкального чарта

© Фото : КиноПоискКадр для проекта "Король и Шут"
Кадр для проекта Король и Шут - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : КиноПоиск
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Панк-рок-группа "Король и Шут" заняла первые строчки в чарте "Яндекс. Музыки". Коллектив обогнал композицию Инстасамки "За деньги да" и ремикс "Комарово" от DVRST.
© Предоставлено Яндекс.МузыкойЧарт Яндекс Музыки
Чарт Яндекс Музыки
© Предоставлено Яндекс.Музыкой
Чарт Яндекс Музыки
«
"На данный момент в чарте одновременно находятся 22 трека "Короля и Шута". За последние четыре года таких результатов не было ни у одного артиста на Яндекс. Музыке", – сообщили представители ресурса.
Самым популярным хитом группы слушатели признали "Куклу колдуна". На второй строчке чарта оказался трек "Лесник". Ниже расположились "Дурак и молния", "Прыгну со скалы", "Камнем по голове" и "Проклятый старый дом".
В начале марта вышел сериал о "Короле и Шуте". В восьмисерийном проекте рассказали историю группы от ее основания и до смерти вокалиста Михаила Горшенева в 2013 году. Особенностью фильма стало переплетение жизни героев с фэнтезийным миром песен коллектива.
Ранее трек Егора Крида и МакSим занял первое место в чартах Apple Music. По словам артистов, они установили рекорд среди российских исполнителей.
Посетительница выставки Панк-культура. Король и Шут на Винзаводе в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Не только музыканты: в Москве показали, что такое панк-культура
2 марта, 13:25
 
КультураМихаил ГоршеневКороль и ШутЯндекс.МузыкаМузыкаАндрей Князев
 
 
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