https://ria.ru/20230310/korolishut-1857114442.html

"Король и Шут" возглавил рейтинг музыкального чарта

"Король и Шут" возглавил рейтинг музыкального чарта - РИА Новости, 10.03.2023

"Король и Шут" возглавил рейтинг музыкального чарта

Панк-рок-группа "Король и Шут" заняла первые строчки в чарте "Яндекс. Музыки". Коллектив обогнал композицию Инстасамки "За деньги да" и ремикс "Комарово" от... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:58

2023-03-10T18:58

2023-03-10T18:58

культура

михаил горшенев

король и шут

яндекс.музыка

музыка

андрей князев

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Панк-рок-группа "Король и Шут" заняла первые строчки в чарте "Яндекс. Музыки". Коллектив обогнал композицию Инстасамки "За деньги да" и ремикс "Комарово" от DVRST.Самым популярным хитом группы слушатели признали "Куклу колдуна". На второй строчке чарта оказался трек "Лесник". Ниже расположились "Дурак и молния", "Прыгну со скалы", "Камнем по голове" и "Проклятый старый дом". В начале марта вышел сериал о "Короле и Шуте". В восьмисерийном проекте рассказали историю группы от ее основания и до смерти вокалиста Михаила Горшенева в 2013 году. Особенностью фильма стало переплетение жизни героев с фэнтезийным миром песен коллектива. Ранее трек Егора Крида и МакSим занял первое место в чартах Apple Music. По словам артистов, они установили рекорд среди российских исполнителей.

https://ria.ru/20230302/vystavka-1855166233.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

михаил горшенев, король и шут, яндекс.музыка, музыка, андрей князев