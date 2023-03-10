https://ria.ru/20230310/kitay-1856923112.html

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием председателем КНР

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием председателем КНР - РИА Новости, 10.03.2023

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием председателем КНР

Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР, отметив, что в России высоко ценят его личный вклад в упрочение РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T09:48

2023-03-10T09:48

2023-03-10T09:58

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР, отметив, что в России высоко ценят его личный вклад в упрочение отношений всеобъемлющего партнерства между двумя странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Председателя Китайской Народной Республики. В России высоко ценят Ваш личный вклад в упрочение отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими государствами. Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах. Будем и дальше координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении.Российский лидер также отметил что решение Всекитайского собрания народных представителей является свидетельством признания заслуг главы Китая и огромной поддержки выбранного им курса социально-экономического развития страны, а также защиты национальных интересов.Путин пожелал китайскому лидеру новых успехов в профессиональной деятельности на благо народа, крепкого здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20230310/si-1855401784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, в мире