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Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием председателем КНР - РИА Новости, 10.03.2023
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09:48 10.03.2023 (обновлено: 09:58 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/kitay-1856923112.html
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием председателем КНР
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием председателем КНР - РИА Новости, 10.03.2023
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием председателем КНР
Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР, отметив, что в России высоко ценят его личный вклад в упрочение РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:48
2023-03-10T09:58
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР, отметив, что в России высоко ценят его личный вклад в упрочение отношений всеобъемлющего партнерства между двумя странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Председателя Китайской Народной Республики. В России высоко ценят Ваш личный вклад в упрочение отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими государствами. Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах. Будем и дальше координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении.Российский лидер также отметил что решение Всекитайского собрания народных представителей является свидетельством признания заслуг главы Китая и огромной поддержки выбранного им курса социально-экономического развития страны, а также защиты национальных интересов.Путин пожелал китайскому лидеру новых успехов в профессиональной деятельности на благо народа, крепкого здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20230310/si-1855401784.html
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием председателем КНР

Президент России Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием председателем КНР

© AFP 2023 / NOEL CELISПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей. 10 марта 2023
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей. 10 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей. 10 марта 2023
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР, отметив, что в России высоко ценят его личный вклад в упрочение отношений всеобъемлющего партнерства между двумя странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Председателя Китайской Народной Республики. В России высоко ценят Ваш личный вклад в упрочение отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими государствами. Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах. Будем и дальше координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении.
Российский лидер также отметил что решение Всекитайского собрания народных представителей является свидетельством признания заслуг главы Китая и огромной поддержки выбранного им курса социально-экономического развития страны, а также защиты национальных интересов.
Путин пожелал китайскому лидеру новых успехов в профессиональной деятельности на благо народа, крепкого здоровья и благополучия.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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