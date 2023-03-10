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Порядка 386 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье
Порядка 386 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье - РИА Новости, 10.03.2023
Порядка 386 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье
Около 386 тысяч "Пушкинских карт" оформили жители Московской области с начала действия данной программы, чаще всего их используют для покупки билетов в кино и... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:03
2023-03-10T17:03
2023-03-10T17:03
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Около 386 тысяч "Пушкинских карт" оформили жители Московской области с начала действия данной программы, чаще всего их используют для покупки билетов в кино и музеи, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона. "Жители Московской области оформили около 386 тысяч "Пушкинских карт" с начала действия данной программы. Молодые люди чаще всего используют карты для покупки билетов на спектакли, концерты, в кино и музеи", - сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что в Подмосковье к программе подключились 364 организации культуры, в том числе 28 театров, 58 музеев, 168 ДК, 37 кинотеатров и 17 библиотек. Область вошла в число лучших регионов России по реализации программы. "Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
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московская область (подмосковье), россия, культура
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Культура
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Около 386 тысяч "Пушкинских карт" оформили жители Московской области с начала действия данной программы, чаще всего их используют для покупки билетов в кино и музеи, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
"Жители Московской области оформили около 386 тысяч "Пушкинских карт" с начала действия данной программы. Молодые люди чаще всего используют карты для покупки билетов на спектакли, концерты, в кино и музеи", - сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что в Подмосковье к программе подключились 364 организации культуры, в том числе 28 театров, 58 музеев, 168 ДК, 37 кинотеатров и 17 библиотек. Область вошла в число лучших регионов России
по реализации программы.
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"За зимний период жители Подмосковья купили около 175 тысяч билетов по данной карте. Также они могли посетить свыше тысячи мероприятий по "Пушкинской карте" в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье", - добавила Каклюгина.
"Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
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