https://ria.ru/20230310/karty-1857076142.html

Порядка 386 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье

Порядка 386 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье - РИА Новости, 10.03.2023

Порядка 386 тысяч "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье

Около 386 тысяч "Пушкинских карт" оформили жители Московской области с начала действия данной программы, чаще всего их используют для покупки билетов в кино и... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:03

2023-03-10T17:03

2023-03-10T17:03

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культура

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Около 386 тысяч "Пушкинских карт" оформили жители Московской области с начала действия данной программы, чаще всего их используют для покупки билетов в кино и музеи, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона. "Жители Московской области оформили около 386 тысяч "Пушкинских карт" с начала действия данной программы. Молодые люди чаще всего используют карты для покупки билетов на спектакли, концерты, в кино и музеи", - сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что в Подмосковье к программе подключились 364 организации культуры, в том числе 28 театров, 58 музеев, 168 ДК, 37 кинотеатров и 17 библиотек. Область вошла в число лучших регионов России по реализации программы. "Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.

https://ria.ru/20230309/karta-1856713782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, культура