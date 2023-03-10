https://ria.ru/20230310/kartiny-1857045994.html

Тверской области переданы картины народного художника Валентина Сидорова

Тверской области переданы картины народного художника Валентина Сидорова - РИА Новости, 10.03.2023

Тверской области переданы картины народного художника Валентина Сидорова

В Тверской областной картинной галерее состоялась церемония передачи картин народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:53

2023-03-10T15:53

2023-03-10T15:53

тверская область

владимир некрасов

игорь руденя

российская академия художеств

государственный русский музей

снг

тверская область

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ТВЕРЬ, 10 мар – РИА Новости. В Тверской областной картинной галерее состоялась церемония передачи картин народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова, сообщает пресс-служба регионального правительства.Два произведения – "На тёплой земле" (1962) и "Тёплый вечер апреля" (1964) – в дар Верхневолжью передал почетный член Российской академии художеств Владимир Некрасов.Картины художника жители и гости региона смогут увидеть в музее живописи Валентина Сидорова, который планируется открыть в регионе. Инициатива о создании музея известного художника была озвучена губернатором Тверской области Игорем Руденей в июне 2018 года во время посещения выставки в Российской академии художеств в Москве, посвящённой 90-летию мастера."В работах Валентина Сидорова отражается любовь к Родине и её великая история, духовно-нравственные ценности и сила характера нашего народа. Творчество художника способствует сохранению связи поколений, воспитанию у молодежи уважения к человеку, работающему на земле, чувства патриотизма и стремления развивать родной край и страну", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.Почетный член РАХ Владимир Некрасов был учеником Валентина Сидорова более 35 лет. В его коллекции сохранилось свыше100 работ известного художника Верхневолжья.Валентин Сидоров – народный художник СССР и РСФСР, академик Академии художеств СССР и Российской академии художеств, живописец, писатель и педагог, почетный гражданин Тверской области. Его жизнь и творчество тесно связаны с Верхневолжьем. В деревне Сорокопенье в Конаковском районе он провёл детство и начал рисовать. На тверской земле были написаны известные полотна художника "На теплой земле", "Пора безоблачного неба", "День Победы" и другие. Произведения живописца представлены в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, многих музеях и картинных галереях России, стран СНГ, а также в зарубежных музеях и частных коллекциях.

https://ria.ru/20230303/khram-1855734458.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир некрасов, игорь руденя, российская академия художеств, государственный русский музей, снг, тверская область