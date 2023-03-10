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Тверской области переданы картины народного художника Валентина Сидорова - РИА Новости, 10.03.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
15:53 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/kartiny-1857045994.html
Тверской области переданы картины народного художника Валентина Сидорова
Тверской области переданы картины народного художника Валентина Сидорова - РИА Новости, 10.03.2023
Тверской области переданы картины народного художника Валентина Сидорова
В Тверской областной картинной галерее состоялась церемония передачи картин народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:53
2023-03-10T15:53
тверская область
владимир некрасов
игорь руденя
российская академия художеств
государственный русский музей
снг
тверская область
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ТВЕРЬ, 10 мар – РИА Новости. В Тверской областной картинной галерее состоялась церемония передачи картин народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова, сообщает пресс-служба регионального правительства.Два произведения – "На тёплой земле" (1962) и "Тёплый вечер апреля" (1964) – в дар Верхневолжью передал почетный член Российской академии художеств Владимир Некрасов.Картины художника жители и гости региона смогут увидеть в музее живописи Валентина Сидорова, который планируется открыть в регионе. Инициатива о создании музея известного художника была озвучена губернатором Тверской области Игорем Руденей в июне 2018 года во время посещения выставки в Российской академии художеств в Москве, посвящённой 90-летию мастера."В работах Валентина Сидорова отражается любовь к Родине и её великая история, духовно-нравственные ценности и сила характера нашего народа. Творчество художника способствует сохранению связи поколений, воспитанию у молодежи уважения к человеку, работающему на земле, чувства патриотизма и стремления развивать родной край и страну", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.Почетный член РАХ Владимир Некрасов был учеником Валентина Сидорова более 35 лет. В его коллекции сохранилось свыше100 работ известного художника Верхневолжья.Валентин Сидоров – народный художник СССР и РСФСР, академик Академии художеств СССР и Российской академии художеств, живописец, писатель и педагог, почетный гражданин Тверской области. Его жизнь и творчество тесно связаны с Верхневолжьем. В деревне Сорокопенье в Конаковском районе он провёл детство и начал рисовать. На тверской земле были написаны известные полотна художника "На теплой земле", "Пора безоблачного неба", "День Победы" и другие. Произведения живописца представлены в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, многих музеях и картинных галереях России, стран СНГ, а также в зарубежных музеях и частных коллекциях.
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владимир некрасов, игорь руденя, российская академия художеств, государственный русский музей, снг, тверская область
Тверская область, Владимир Некрасов, Игорь Руденя, Российская академия художеств, Государственный Русский музей, СНГ, Тверская область

Тверской области переданы картины народного художника Валентина Сидорова

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверской области переданы картины народного художника Валентина Сидорова
Тверской области переданы картины народного художника Валентина Сидорова - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Тверской области переданы картины народного художника Валентина Сидорова
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 10 мар – РИА Новости. В Тверской областной картинной галерее состоялась церемония передачи картин народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Два произведения – "На тёплой земле" (1962) и "Тёплый вечер апреля" (1964) – в дар Верхневолжью передал почетный член Российской академии художеств Владимир Некрасов.
Картины художника жители и гости региона смогут увидеть в музее живописи Валентина Сидорова, который планируется открыть в регионе. Инициатива о создании музея известного художника была озвучена губернатором Тверской области Игорем Руденей в июне 2018 года во время посещения выставки в Российской академии художеств в Москве, посвящённой 90-летию мастера.
"В работах Валентина Сидорова отражается любовь к Родине и её великая история, духовно-нравственные ценности и сила характера нашего народа. Творчество художника способствует сохранению связи поколений, воспитанию у молодежи уважения к человеку, работающему на земле, чувства патриотизма и стремления развивать родной край и страну", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
Под Ржевом заложен камень на месте будущего храма памяти воинов ВОВ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Под Ржевом заложен камень на месте будущего храма памяти воинов ВОВ
3 марта, 18:31
Почетный член РАХ Владимир Некрасов был учеником Валентина Сидорова более 35 лет. В его коллекции сохранилось свыше100 работ известного художника Верхневолжья.
Валентин Сидоров – народный художник СССР и РСФСР, академик Академии художеств СССР и Российской академии художеств, живописец, писатель и педагог, почетный гражданин Тверской области. Его жизнь и творчество тесно связаны с Верхневолжьем. В деревне Сорокопенье в Конаковском районе он провёл детство и начал рисовать. На тверской земле были написаны известные полотна художника "На теплой земле", "Пора безоблачного неба", "День Победы" и другие. Произведения живописца представлены в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, многих музеях и картинных галереях России, стран СНГ, а также в зарубежных музеях и частных коллекциях.
 
Тверская областьВладимир НекрасовИгорь РуденяРоссийская академия художествГосударственный Русский музейСНГТверская область
 
 
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