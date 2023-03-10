Тверской области переданы картины народного художника Валентина Сидорова
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверской области переданы картины народного художника Валентина Сидорова
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Тверской области переданы картины народного художника Валентина Сидорова
ТВЕРЬ, 10 мар – РИА Новости. В Тверской областной картинной галерее состоялась церемония передачи картин народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Два произведения – "На тёплой земле" (1962) и "Тёплый вечер апреля" (1964) – в дар Верхневолжью передал почетный член Российской академии художеств Владимир Некрасов.
Картины художника жители и гости региона смогут увидеть в музее живописи Валентина Сидорова, который планируется открыть в регионе. Инициатива о создании музея известного художника была озвучена губернатором Тверской области Игорем Руденей в июне 2018 года во время посещения выставки в Российской академии художеств в Москве, посвящённой 90-летию мастера.
"В работах Валентина Сидорова отражается любовь к Родине и её великая история, духовно-нравственные ценности и сила характера нашего народа. Творчество художника способствует сохранению связи поколений, воспитанию у молодежи уважения к человеку, работающему на земле, чувства патриотизма и стремления развивать родной край и страну", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
Почетный член РАХ Владимир Некрасов был учеником Валентина Сидорова более 35 лет. В его коллекции сохранилось свыше100 работ известного художника Верхневолжья.
Валентин Сидоров – народный художник СССР и РСФСР, академик Академии художеств СССР и Российской академии художеств, живописец, писатель и педагог, почетный гражданин Тверской области. Его жизнь и творчество тесно связаны с Верхневолжьем. В деревне Сорокопенье в Конаковском районе он провёл детство и начал рисовать. На тверской земле были написаны известные полотна художника "На теплой земле", "Пора безоблачного неба", "День Победы" и другие. Произведения живописца представлены в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, многих музеях и картинных галереях России, стран СНГ, а также в зарубежных музеях и частных коллекциях.