Рейтинг@Mail.ru
Демонстранты в Тбилиси заявили, что решили бороться за европейское будущее - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 10.03.2023 (обновлено: 13:54 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/gruziya-1856992451.html
Демонстранты в Тбилиси заявили, что решили бороться за европейское будущее
Демонстранты в Тбилиси заявили, что решили бороться за европейское будущее - РИА Новости, 10.03.2023
Демонстранты в Тбилиси заявили, что решили бороться за европейское будущее
Участники акции протеста, которая проходит в пятницу у здания грузинского парламента, обещают бороться за европейское будущее страны всеми возможными способами, РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:19
2023-03-10T13:54
в мире
грузия
тбилиси
европа
евросоюз
протесты в грузии против закона об иноагентах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856866855_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_64c665567c6fdc5fee2f73dab3c714fd.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мар - РИА Новости. Участники акции протеста, которая проходит в пятницу у здания грузинского парламента, обещают бороться за европейское будущее страны всеми возможными способами, заявила член оппозиционной партии "Лело" Анна Нацвлишвили. Акция проходит у одного из входов в парламент, демонстранты собрались одновременно с пленарным заседанием, на котором депутаты проголосовали против нашумевшего законопроекта об иностранных агентах. "С этой минуты мы выполним наш план и пройдем тот путь, который выведет нас в Европу. Нельзя прекращать борьбу! Нас ждет впереди статус кандидата", - заявила Нацвлишвили на акции. Точный план действий оппозиции и активистов пока не известен. Часть из них сообщает, что начнутся акции в регионах, чтобы информировать людей о важности двигаться по европейскому пути. Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
https://ria.ru/20230310/gruziya-1856971750.html
https://ria.ru/20230309/gruziya-1856758225.html
грузия
тбилиси
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856866855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fdfc496c9f15a64b990bf9484c35b994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, европа, евросоюз, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Тбилиси, Европа, Евросоюз, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Демонстранты в Тбилиси заявили, что решили бороться за европейское будущее

Демонстранты у здания парламента Грузии пообещали бороться за европейское будущее страны

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 10 мар - РИА Новости. Участники акции протеста, которая проходит в пятницу у здания грузинского парламента, обещают бороться за европейское будущее страны всеми возможными способами, заявила член оппозиционной партии "Лело" Анна Нацвлишвили.
Акция проходит у одного из входов в парламент, демонстранты собрались одновременно с пленарным заседанием, на котором депутаты проголосовали против нашумевшего законопроекта об иностранных агентах.
Акция протеста у здания грузинского парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию в Грузии
Вчера, 12:35
"С этой минуты мы выполним наш план и пройдем тот путь, который выведет нас в Европу. Нельзя прекращать борьбу! Нас ждет впереди статус кандидата", - заявила Нацвлишвили на акции.
Точный план действий оппозиции и активистов пока не известен. Часть из них сообщает, что начнутся акции в регионах, чтобы информировать людей о важности двигаться по европейскому пути.
Протесты в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

Протестующие бросают дымовую шашку в полицию у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

Полиция у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 13
© ZURAB TSERTSVADZE

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

© ZURAB TSERTSVADZE
5 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

Протестующий возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 13
© Sputnik / Sputnik | Перейти в медиабанк

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

© Sputnik / Sputnik
Перейти в медиабанк
7 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

Баррикады у здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 13
© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

Полиция у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto
10 из 13
© Sputnik | Перейти в медиабанк

"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

Участники акции протеста разворачивают флаг Евросоюза у здания парламента Грузии в центре Тбилиси

"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

© Sputnik
Перейти в медиабанк
11 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

Сгоревший полицейский автомобиль в Тбилиси, Грузия

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
12 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
13 из 13

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 13

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 13

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 13

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 13

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

© ZURAB TSERTSVADZE
5 из 13

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 13

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

© Sputnik / Sputnik
Перейти в медиабанк
7 из 13

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 13

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 13

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto
10 из 13

"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

© Sputnik
Перейти в медиабанк
11 из 13

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
12 из 13

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
13 из 13
Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
Протестующий возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В Абхазии назвали протесты в Грузии попыткой свержения власти
9 марта, 13:57
 
В миреГрузияТбилисиЕвропаЕвросоюзПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала