https://ria.ru/20230310/gruziya-1856992451.html

Демонстранты в Тбилиси заявили, что решили бороться за европейское будущее

Демонстранты в Тбилиси заявили, что решили бороться за европейское будущее - РИА Новости, 10.03.2023

Демонстранты в Тбилиси заявили, что решили бороться за европейское будущее

Участники акции протеста, которая проходит в пятницу у здания грузинского парламента, обещают бороться за европейское будущее страны всеми возможными способами, РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:19

2023-03-10T13:19

2023-03-10T13:54

в мире

грузия

тбилиси

европа

евросоюз

протесты в грузии против закона об иноагентах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856866855_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_64c665567c6fdc5fee2f73dab3c714fd.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мар - РИА Новости. Участники акции протеста, которая проходит в пятницу у здания грузинского парламента, обещают бороться за европейское будущее страны всеми возможными способами, заявила член оппозиционной партии "Лело" Анна Нацвлишвили. Акция проходит у одного из входов в парламент, демонстранты собрались одновременно с пленарным заседанием, на котором депутаты проголосовали против нашумевшего законопроекта об иностранных агентах. "С этой минуты мы выполним наш план и пройдем тот путь, который выведет нас в Европу. Нельзя прекращать борьбу! Нас ждет впереди статус кандидата", - заявила Нацвлишвили на акции. Точный план действий оппозиции и активистов пока не известен. Часть из них сообщает, что начнутся акции в регионах, чтобы информировать людей о важности двигаться по европейскому пути. Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.

https://ria.ru/20230310/gruziya-1856971750.html

https://ria.ru/20230309/gruziya-1856758225.html

грузия

тбилиси

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, тбилиси, европа, евросоюз, протесты в грузии против закона об иноагентах