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Биография Рафаэля Гросси - РИА Новости, 10.03.2023
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13:44 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/grossi-1856999181.html
Биография Рафаэля Гросси
Биография Рафаэля Гросси - РИА Новости, 10.03.2023
Биография Рафаэля Гросси
Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Rafael Mariano Grossi) родился в 1961 году в Буэнос-Айресе. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:44
2023-03-10T13:44
справки
магатэ
рафаэль гросси
нато
организация по запрещению химического оружия
аргентина
буэнос-айрес (город)
женева (город)
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Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Rafael Mariano Grossi) родился в 1961 году в Буэнос-Айресе. В 1983 году окончил Аргентинский католический университет в Буэнос-Айресе. В 1985 году – Национальный институт дипломатической службы. Получил степень магистра, затем доктора наук по истории и международной политике в Университете Женевы (Щвейцария). На дипломатической службе с 1985 года.В 1998-2001 годах был представителем Аргентины при НАТО.В 1998-2002 годах возглавлял дипломатическую миссии в Бельгии и Люксембурге.С 2002 по 2007 год был начальником канцелярии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.С 2007 по 2009 год занимал должность генерального директора по политической координации в МИД Аргентины.С 2010 по 2013 год был заместителем генерального директора МАГАТЭ.В 2013 году был назначен послом Аргентины в Австрии, постоянным представителем этой страны при международных организациях в Вене.В 2014-2016 годах – президент Группы ядерных поставщиков (ГЯП). Он стал первым председателем ГЯП, проработавшим два срока подряд. В 2015 году он председательствовал на дипломатической Конвенции о ядерной безопасности.В сентябре 2019 года стало известно, что правительство Аргентины выдвинуло Рафаэля Гросси на пост генерального директора МАГАТЭ.29 октября 2019 года Совет управляющих МАГАТЭ назначил Рафаэля Гросси новым генеральным директором агентства. Он официально вступил в должность 3 декабря 2019 года.10 марта 2023 года Совет управляющих МАГАТЭ назначил Рафаэля Гросси гендиректором агентства на второй срок, до 2 декабря 2027 года.Рафаэль Гросси женат, у него восемь детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
аргентина
буэнос-айрес (город)
женева (город)
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справки, магатэ, рафаэль гросси, нато, организация по запрещению химического оружия, аргентина, буэнос-айрес (город), женева (город)
Справки, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, НАТО, Организация по запрещению химического оружия, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Женева (город)

Биография Рафаэля Гросси

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Rafael Mariano Grossi) родился в 1961 году в Буэнос-Айресе.
В 1983 году окончил Аргентинский католический университет в Буэнос-Айресе. В 1985 году – Национальный институт дипломатической службы. Получил степень магистра, затем доктора наук по истории и международной политике в Университете Женевы (Щвейцария).
На дипломатической службе с 1985 года.
В 1998-2001 годах был представителем Аргентины при НАТО.
В 1998-2002 годах возглавлял дипломатическую миссии в Бельгии и Люксембурге.
С 2002 по 2007 год был начальником канцелярии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
С 2007 по 2009 год занимал должность генерального директора по политической координации в МИД Аргентины.
С 2010 по 2013 год был заместителем генерального директора МАГАТЭ.
В 2013 году был назначен послом Аргентины в Австрии, постоянным представителем этой страны при международных организациях в Вене.
В 2014-2016 годах – президент Группы ядерных поставщиков (ГЯП). Он стал первым председателем ГЯП, проработавшим два срока подряд. В 2015 году он председательствовал на дипломатической Конвенции о ядерной безопасности.
В сентябре 2019 года стало известно, что правительство Аргентины выдвинуло Рафаэля Гросси на пост генерального директора МАГАТЭ.
29 октября 2019 года Совет управляющих МАГАТЭ назначил Рафаэля Гросси новым генеральным директором агентства.
Он официально вступил в должность 3 декабря 2019 года.
10 марта 2023 года Совет управляющих МАГАТЭ назначил Рафаэля Гросси гендиректором агентства на второй срок, до 2 декабря 2027 года.
Рафаэль Гросси женат, у него восемь детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМАГАТЭРафаэль ГроссиНАТООрганизация по запрещению химического оружияАргентинаБуэнос-Айрес (город)Женева (город)
 
 
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