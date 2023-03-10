https://ria.ru/20230310/gaz-1856932421.html

Цены на газ в Европе выросли до 520 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли до 520 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 10.03.2023

Цены на газ в Европе выросли до 520 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе на торгах в пятницу подскочили на 9%, поднявшись чуть выше 520 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:27

2023-03-10T10:27

2023-03-10T10:29

экономика

европа

природный газ

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе на торгах в пятницу подскочили на 9%, поднявшись чуть выше 520 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 515 долларов (+7,7%) за тысячу кубометров. По состоянию на 10.07 мск стоимость росли на 9,1%, до 521 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 477,9 доллара за тысячу кубометров.Биржевые цены на газ устойчиво снижались с конца прошлого года и 9 марта впервые за более чем полтора года – с 27 июля 2021 года – опустились ниже 450 долларов за тысячу кубометров. Это почти вчетверо ниже уровней начала декабря, когда котировки в отдельные дни превышали 1700 долларов, и более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года – почти 3900 долларов за тысячу кубометров.Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление газа.Но несмотря на снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20230309/evropa-1856742363.html

https://ria.ru/20230308/frg-1856519874.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, природный газ, евросоюз