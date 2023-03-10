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Вице-спикер Госдумы призвал обсудить вопрос отмены ЕГЭ

Вице-спикер Госдумы призвал обсудить вопрос отмены ЕГЭ - РИА Новости, 10.03.2023

Вице-спикер Госдумы призвал обсудить вопрос отмены ЕГЭ

Тема отмены ЕГЭ нуждается во всестороннем обсуждении, заявил в Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия"). РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:29

2023-03-10T11:29

2023-03-10T19:00

общество

россия

петр толстой

анзор музаев

единая россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Тема отмены ЕГЭ нуждается во всестороннем обсуждении, заявил в Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия"). "И чем раньше оно начнется, тем лучше", — написал он. Вице-спикер отметил, что отрицание того, что ЕГЭ появился в результате "так называемых реформ образования", — не более чем попытки чиновников ничего не менять. "А менять эту систему надо, такова воля большинства наших избирателей", — сделал вывод парламентарий.В подтверждение он сослался на результаты соцопроса, согласно которым за отмену ЕГЭ выступают две трети россиян.В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. На этом фоне депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил отказаться и от ЕГЭ. Глава Рособрнадзора Анзор Мусаев, со своей стороны, призвал не путать ЕГЭ и Болонскую систему, подчеркнув, что в послании речь шла об изменениях в системы высшего, а не среднего образования.

https://ria.ru/20230307/ege-1856449728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, петр толстой, анзор музаев, единая россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование