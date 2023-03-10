https://ria.ru/20230310/ekzameny-1856951080.html
Вице-спикер Госдумы призвал обсудить вопрос отмены ЕГЭ
Вице-спикер Госдумы призвал обсудить вопрос отмены ЕГЭ - РИА Новости, 10.03.2023
Вице-спикер Госдумы призвал обсудить вопрос отмены ЕГЭ
Тема отмены ЕГЭ нуждается во всестороннем обсуждении, заявил в Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия"). РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:29
2023-03-10T11:29
2023-03-10T19:00
общество
россия
петр толстой
анзор музаев
единая россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Тема отмены ЕГЭ нуждается во всестороннем обсуждении, заявил в Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия"). "И чем раньше оно начнется, тем лучше", — написал он. Вице-спикер отметил, что отрицание того, что ЕГЭ появился в результате "так называемых реформ образования", — не более чем попытки чиновников ничего не менять. "А менять эту систему надо, такова воля большинства наших избирателей", — сделал вывод парламентарий.В подтверждение он сослался на результаты соцопроса, согласно которым за отмену ЕГЭ выступают две трети россиян.В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. На этом фоне депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил отказаться и от ЕГЭ. Глава Рособрнадзора Анзор Мусаев, со своей стороны, призвал не путать ЕГЭ и Болонскую систему, подчеркнув, что в послании речь шла об изменениях в системы высшего, а не среднего образования.
https://ria.ru/20230307/ege-1856449728.html
https://ria.ru/20230304/ege-1855788901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, петр толстой, анзор музаев, единая россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Петр Толстой, Анзор Музаев, Единая Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Вице-спикер Госдумы призвал обсудить вопрос отмены ЕГЭ
Вице-спикер Госдумы Толстой призвал не медлить с обсуждением отмены ЕГЭ
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Тема отмены ЕГЭ нуждается во всестороннем обсуждении, заявил в Telegram-канале
вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия").
"И чем раньше оно начнется, тем лучше", — написал он.
Вице-спикер отметил, что отрицание того, что ЕГЭ появился в результате "так называемых реформ образования", — не более чем попытки чиновников ничего не менять.
"А менять эту систему надо, такова воля большинства наших избирателей", — сделал вывод парламентарий.
Рособрнадзор заявил, что не обсуждает отмену ЕГЭ
В подтверждение он сослался на результаты соцопроса, согласно которым за отмену ЕГЭ выступают две трети россиян.
В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. На этом фоне депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил отказаться и от ЕГЭ. Глава Рособрнадзора Анзор Мусаев, со своей стороны, призвал не путать ЕГЭ и Болонскую систему, подчеркнув, что в послании речь шла об изменениях в системы высшего, а не среднего образования.
В Госдуме попросили Голикову рассмотреть возможность отмены ЕГЭ