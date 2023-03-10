В СК рассказали об учениках, устроивших драку в московской школе
СК: между старшеклассниками, подравшимися в московской школе, ранее возникали конфликты
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Между старшеклассниками, которые подрались в школе на востоке Москвы, ранее неоднократно случались конфликты, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в "Школе Новокосино". В результате один из юношей оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента. По предварительным данным, конфликт между ними начался из-за оскорбления родителей.
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"Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты", - сказала Иванова.
Она добавила, что сейчас московские следователи проводят доследственную проверку.
Как ранее сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Виктор Дьячков, драка между двумя десятиклассниками произошла после переписки в чате, в учреждении проводится служебное расследование, проведены профилактические мероприятия с учащимися.
Отец мальчика, пострадавшего в драке, ранее сообщил РИА Новости, что сына готовят к операции, семья будет привлекать его одноклассника к ответственности.