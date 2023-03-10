Рейтинг@Mail.ru
В СК рассказали об учениках, устроивших драку в московской школе - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/draka-1857049341.html
В СК рассказали об учениках, устроивших драку в московской школе
В СК рассказали об учениках, устроивших драку в московской школе - РИА Новости, 10.03.2023
В СК рассказали об учениках, устроивших драку в московской школе
Между старшеклассниками, которые подрались в школе на востоке Москвы, ранее неоднократно случались конфликты, рассказала журналистам старший помощник... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:06
2023-03-10T16:06
происшествия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Между старшеклассниками, которые подрались в школе на востоке Москвы, ранее неоднократно случались конфликты, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в "Школе Новокосино". В результате один из юношей оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента. По предварительным данным, конфликт между ними начался из-за оскорбления родителей. Она добавила, что сейчас московские следователи проводят доследственную проверку. Как ранее сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Виктор Дьячков, драка между двумя десятиклассниками произошла после переписки в чате, в учреждении проводится служебное расследование, проведены профилактические мероприятия с учащимися. Отец мальчика, пострадавшего в драке, ранее сообщил РИА Новости, что сына готовят к операции, семья будет привлекать его одноклассника к ответственности.
https://ria.ru/20230310/shkola-1856989123.html
https://ria.ru/20230210/khimki-1851317048.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
В СК рассказали об учениках, устроивших драку в московской школе

СК: между старшеклассниками, подравшимися в московской школе, ранее возникали конфликты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Между старшеклассниками, которые подрались в школе на востоке Москвы, ранее неоднократно случались конфликты, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в "Школе Новокосино". В результате один из юношей оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента. По предварительным данным, конфликт между ними начался из-за оскорбления родителей.
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В Архангельске проверят школу, в которой ученики издевались над сверстником
Вчера, 13:13
«
"Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты", - сказала Иванова.
Она добавила, что сейчас московские следователи проводят доследственную проверку.
Как ранее сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Виктор Дьячков, драка между двумя десятиклассниками произошла после переписки в чате, в учреждении проводится служебное расследование, проведены профилактические мероприятия с учащимися.
Отец мальчика, пострадавшего в драке, ранее сообщил РИА Новости, что сына готовят к операции, семья будет привлекать его одноклассника к ответственности.
Сотрудница СК России в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
В Химках классный руководитель решила уволиться после поножовщины в классе
10 февраля, 20:49
 
ПроисшествияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала