https://ria.ru/20230310/draka-1857049341.html

В СК рассказали об учениках, устроивших драку в московской школе

В СК рассказали об учениках, устроивших драку в московской школе - РИА Новости, 10.03.2023

В СК рассказали об учениках, устроивших драку в московской школе

Между старшеклассниками, которые подрались в школе на востоке Москвы, ранее неоднократно случались конфликты, рассказала журналистам старший помощник... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:06

2023-03-10T16:06

2023-03-10T16:06

происшествия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Между старшеклассниками, которые подрались в школе на востоке Москвы, ранее неоднократно случались конфликты, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в "Школе Новокосино". В результате один из юношей оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента. По предварительным данным, конфликт между ними начался из-за оскорбления родителей. Она добавила, что сейчас московские следователи проводят доследственную проверку. Как ранее сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Виктор Дьячков, драка между двумя десятиклассниками произошла после переписки в чате, в учреждении проводится служебное расследование, проведены профилактические мероприятия с учащимися. Отец мальчика, пострадавшего в драке, ранее сообщил РИА Новости, что сына готовят к операции, семья будет привлекать его одноклассника к ответственности.

https://ria.ru/20230310/shkola-1856989123.html

https://ria.ru/20230210/khimki-1851317048.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва