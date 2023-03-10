https://ria.ru/20230310/donetsk-1856973069.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 10.03.2023

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда натовским калибром 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:41

2023-03-10T12:41

2023-03-10T12:41

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда натовским калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Очеретино – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - отмечается в сообщении в телеграм-канале представительства. О последствиях пока ничего не известно. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, вооруженные силы украины