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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда натовским калибром 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:41
2023-03-10T12:41
2023-03-10T12:41
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда натовским калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Очеретино – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - отмечается в сообщении в телеграм-канале представительства. О последствиях пока ничего не известно. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами