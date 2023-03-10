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Минстрой Забайкалья назвал примерные сроки восстановления дома в Чите
Минстрой Забайкалья назвал примерные сроки восстановления дома в Чите - РИА Новости, 10.03.2023
Минстрой Забайкалья назвал примерные сроки восстановления дома в Чите
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья считает, что в течение 4 месяцев можно восстановить в Чите дом, разрушенный в результате РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:57
2023-03-10T10:57
2023-03-10T10:57
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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ЧИТА, 10 мар - РИА Новости. Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья считает, что в течение 4 месяцев можно восстановить в Чите дом, разрушенный в результате взрыва газа, сообщило правительства региона. "Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья сообщило, что в регионе имеются и проектировщики, и подрядные организации, которые в случае получения разрешения смогут заняться восстановлением дома, пострадавшего во время взрыва газа в Чите 9 марта. Провести реконструкцию здания будет возможно ориентировочно за 4 месяца", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение о восстановлении будет принято только после получения заключения экспертизы, подтверждающей, что несущие конструкции не повреждены. Взрыв бытового газа произошел в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме. По данным минздрава края, в результате ЧП пострадали 11 человек, в том числе трое детей. В пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа завершены, удалось спасти 12 человек, в том числе трех детей. Кроме того, из поврежденного дома были эвакуированы 117 человек.
https://ria.ru/20230310/zalozhniki-1856910673.html
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происшествия, жилье, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Происшествия, Жилье, Чита, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Минстрой Забайкалья назвал примерные сроки восстановления дома в Чите
Минстрой: разрушенный после взрыва газа дом в Чите можно восстановить за четыре месяца