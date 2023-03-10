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Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам
Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам - РИА Новости, 10.03.2023
Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам
Сотни людей забросали яйцами муниципалитет Софии в знак протеста против переноса памятника Советской Армии. Митингующие с болгарскими и российскими флагами выстроились в живую цепь вокруг монумента.
2023-03-10T16:11
2023-03-10T16:11
2023-03-10T16:11
видео
софия (город)
болгарская социалистическая партия
болгария
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"Они хотят разрушить памятник Советской Армии, этот символ свободы, чтобы история была забыта", – заявил с трибуны экс-депутат Болгарской социалистической партии Борислав Гуканов.
софия (город)
болгария
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857048554_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f4fe7814799d667a3f9ec07f01dee65b.jpg
Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам
Сотни людей забросали яйцами муниципалитет Софии в знак протеста против переноса памятника Советской Армии. Митингующие с болгарскими и российскими флагами выстроились в живую цепь вокруг монумента.
"Они хотят разрушить памятник Советской Армии, этот символ свободы, чтобы история была забыта", – заявил с трибуны экс-депутат Болгарской социалистической партии Борислав Гуканов.
2023-03-10T16:11
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PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, софия (город), болгарская социалистическая партия, болгария, видео
Видео, София (город), Болгарская социалистическая партия, Болгария
Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам
Сотни людей забросали яйцами муниципалитет Софии в знак протеста против переноса памятника Советской Армии. Митингующие с болгарскими и российскими флагами выстроились в живую цепь вокруг монумента.