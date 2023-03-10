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Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам - РИА Новости, 10.03.2023
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16:11 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/bolgariya-1857052448.html
Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам
Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам - РИА Новости, 10.03.2023
Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам
Сотни людей забросали яйцами муниципалитет Софии в знак протеста против переноса памятника Советской Армии. Митингующие с болгарскими и российскими флагами выстроились в живую цепь вокруг монумента.
2023-03-10T16:11
2023-03-10T16:11
видео
софия (город)
болгарская социалистическая партия
болгария
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"Они хотят разрушить памятник Советской Армии, этот символ свободы, чтобы история была забыта", – заявил с трибуны экс-депутат Болгарской социалистической партии Борислав Гуканов.
софия (город)
болгария
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам
Сотни людей забросали яйцами муниципалитет Софии в знак протеста против переноса памятника Советской Армии. Митингующие с болгарскими и российскими флагами выстроились в живую цепь вокруг монумента. "Они хотят разрушить памятник Советской Армии, этот символ свободы, чтобы история была забыта", – заявил с трибуны экс-депутат Болгарской социалистической партии Борислав Гуканов.
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353
60
видео, софия (город), болгарская социалистическая партия, болгария, видео
Видео, София (город), Болгарская социалистическая партия, Болгария
Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам
Сотни людей забросали яйцами муниципалитет Софии в знак протеста против переноса памятника Советской Армии. Митингующие с болгарскими и российскими флагами выстроились в живую цепь вокруг монумента.
2023-03-10T16:11
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Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам

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Сотни людей забросали яйцами муниципалитет Софии в знак протеста против переноса памятника Советской Армии. Митингующие с болгарскими и российскими флагами выстроились в живую цепь вокруг монумента.
"Они хотят разрушить памятник Советской Армии, этот символ свободы, чтобы история была забыта", – заявил с трибуны экс-депутат Болгарской социалистической партии Борислав Гуканов.
 
ВидеоСофия (город)Болгарская социалистическая партияБолгария
 
 
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