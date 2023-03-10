https://ria.ru/20230310/bolgariya-1857052448.html

Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам

Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам - РИА Новости, 10.03.2023

Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам

Сотни людей забросали яйцами муниципалитет Софии в знак протеста против переноса памятника Советской Армии. Митингующие с болгарскими и российскими флагами выстроились в живую цепь вокруг монумента.

2023-03-10T16:11

2023-03-10T16:11

2023-03-10T16:11

видео

софия (город)

болгарская социалистическая партия

болгария

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"Они хотят разрушить памятник Советской Армии, этот символ свободы, чтобы история была забыта", – заявил с трибуны экс-депутат Болгарской социалистической партии Борислав Гуканов.

софия (город)

болгария

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Ольга Фомченкова

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Сотни болгар вышли на защиту памятника советским воинам Сотни людей забросали яйцами муниципалитет Софии в знак протеста против переноса памятника Советской Армии. Митингующие с болгарскими и российскими флагами выстроились в живую цепь вокруг монумента. "Они хотят разрушить памятник Советской Армии, этот символ свободы, чтобы история была забыта", – заявил с трибуны экс-депутат Болгарской социалистической партии Борислав Гуканов. 2023-03-10T16:11 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, софия (город), болгарская социалистическая партия, болгария, видео