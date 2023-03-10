https://ria.ru/20230310/bioissledovaniya-1857038888.html

США пытаются установить глобальный биоконтроль, заявили в Минобороны

США пытаются установить глобальный биоконтроль, заявили в Минобороны - РИА Новости, 10.03.2023

США пытаются установить глобальный биоконтроль, заявили в Минобороны

Попытки США установить "глобальный биологический контроль" сопровождаются подменой положений Конвенции о биологическом оружии (КБТО) и международных норм... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:28

2023-03-10T15:28

2023-03-10T15:31

сша

игорь кириллов

вооруженные силы рф

министерство обороны сша

в мире

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Попытки США установить "глобальный биологический контроль" сопровождаются подменой положений Конвенции о биологическом оружии (КБТО) и международных норм собственными правилами, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Мы уже не раз обращали внимание, что основной задачей биопрограмм США является установление глобального биологического контроля. Результатом "избирательной помощи" государствам, втянутым в программы, является как правило переход на американские стандарты передачи и обобщения информации о биологической обстановке, деградация национальных систем здравоохранения, навязывание поставщиков медицинского оборудования и препаратов", - сказал Кириллов. Он отметил, что это сопровождается строительством военных лабораторий вдоль границ "геополитических противников", сбором штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий и проведением испытаний токсичных препаратов на людях. По словам Кириллова, создаваемые лаборатории по функциональным возможностям и степени биологической безопасности можно разделить на три уровня. Лаборатории первого уровня предназначены для сбора штаммов микроорганизмов и их переносчиков в эндемичных районах, подготовки биоматериалов к последующей передаче. На объектах второго уровня осуществляется проведение исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний, а также подготовка к вывозу за рубеж штаммов микроорганизмов, входящих в государственные коллекции. Лаборатории третьего уровня оснащены помещениями с максимальным классом биологической изоляции, а их задачей является получение информации о биологической обстановке в конкретных государствах, территории которых Пентагон планирует использовать для развертывания своих воинских контингентов. Он утверждает, что это позволяет США беспрепятственно проводить биологические исследования за пределами национальной территории. При этом государства-участники указанных исследований утрачивают национальный суверенитет в сфере биобезопасности и попадают "в полную зависимость" от США.

https://ria.ru/20230310/vakitsny-1857038414.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, в мире