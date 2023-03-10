https://ria.ru/20230310/bioissledovaniya-1857038888.html
США пытаются установить глобальный биоконтроль, заявили в Минобороны
США пытаются установить глобальный биоконтроль, заявили в Минобороны - РИА Новости, 10.03.2023
США пытаются установить глобальный биоконтроль, заявили в Минобороны
Попытки США установить "глобальный биологический контроль" сопровождаются подменой положений Конвенции о биологическом оружии (КБТО) и международных норм... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:28
2023-03-10T15:28
2023-03-10T15:31
сша
игорь кириллов
вооруженные силы рф
министерство обороны сша
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Попытки США установить "глобальный биологический контроль" сопровождаются подменой положений Конвенции о биологическом оружии (КБТО) и международных норм собственными правилами, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Мы уже не раз обращали внимание, что основной задачей биопрограмм США является установление глобального биологического контроля. Результатом "избирательной помощи" государствам, втянутым в программы, является как правило переход на американские стандарты передачи и обобщения информации о биологической обстановке, деградация национальных систем здравоохранения, навязывание поставщиков медицинского оборудования и препаратов", - сказал Кириллов. Он отметил, что это сопровождается строительством военных лабораторий вдоль границ "геополитических противников", сбором штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий и проведением испытаний токсичных препаратов на людях. По словам Кириллова, создаваемые лаборатории по функциональным возможностям и степени биологической безопасности можно разделить на три уровня. Лаборатории первого уровня предназначены для сбора штаммов микроорганизмов и их переносчиков в эндемичных районах, подготовки биоматериалов к последующей передаче. На объектах второго уровня осуществляется проведение исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний, а также подготовка к вывозу за рубеж штаммов микроорганизмов, входящих в государственные коллекции. Лаборатории третьего уровня оснащены помещениями с максимальным классом биологической изоляции, а их задачей является получение информации о биологической обстановке в конкретных государствах, территории которых Пентагон планирует использовать для развертывания своих воинских контингентов. Он утверждает, что это позволяет США беспрепятственно проводить биологические исследования за пределами национальной территории. При этом государства-участники указанных исследований утрачивают национальный суверенитет в сфере биобезопасности и попадают "в полную зависимость" от США.
https://ria.ru/20230310/vakitsny-1857038414.html
https://ria.ru/20230310/ssha-1857037968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, в мире
США, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны США, В мире
США пытаются установить глобальный биоконтроль, заявили в Минобороны
Минобороны: установление США глобального биоконтроля сопровождается подменой КБТО
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Попытки США установить "глобальный биологический контроль" сопровождаются подменой положений Конвенции о биологическом оружии (КБТО) и международных норм собственными правилами, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Мы уже не раз обращали внимание, что основной задачей биопрограмм США является установление глобального биологического контроля. Результатом "избирательной помощи" государствам, втянутым в программы, является как правило переход на американские стандарты передачи и обобщения информации о биологической обстановке, деградация национальных систем здравоохранения, навязывание поставщиков медицинского оборудования и препаратов", - сказал Кириллов.
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Он отметил, что это сопровождается строительством военных лабораторий вдоль границ "геополитических противников", сбором штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий и проведением испытаний токсичных препаратов на людях.
По словам Кириллова, создаваемые лаборатории по функциональным возможностям и степени биологической безопасности можно разделить на три уровня. Лаборатории первого уровня предназначены для сбора штаммов микроорганизмов и их переносчиков в эндемичных районах, подготовки биоматериалов к последующей передаче.
На объектах второго уровня осуществляется проведение исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний, а также подготовка к вывозу за рубеж штаммов микроорганизмов, входящих в государственные коллекции.
Лаборатории третьего уровня оснащены помещениями с максимальным классом биологической изоляции, а их задачей является получение информации о биологической обстановке в конкретных государствах, территории которых Пентагон
планирует использовать для развертывания своих воинских контингентов.
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"Деятельность США по установлению глобального биологического контроля сопровождается подменой положений КБТО и других норм международного законодательства собственными правилами, которые разработаны в американских интересах, поддержаны коллективным Западом и навязаны для выполнения третьим странам", - заявил генерал.
Он утверждает, что это позволяет США беспрепятственно проводить биологические исследования за пределами национальной территории. При этом государства-участники указанных исследований утрачивают национальный суверенитет в сфере биобезопасности и попадают "в полную зависимость" от США.
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