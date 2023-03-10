https://ria.ru/20230310/bioissledovaniya-1857038574.html
США не опровергли факты своих биоисследований, заявило Минобороны
США не опровергли факты своих биоисследований, заявило Минобороны - РИА Новости, 10.03.2023
США не опровергли факты своих биоисследований, заявило Минобороны
Ни один факт биологических исследований США двойного назначения, которые озвучило Минобороны РФ, не был опровергнут, заявил на брифинге начальник войск... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:27
2023-03-10T15:27
2023-03-10T15:32
россия
игорь кириллов
сша
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_471:0:2851:1338_1920x0_80_0_0_ca104eae7cd12e7cda1719b74b6a756c.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ни один факт биологических исследований США двойного назначения, которые озвучило Минобороны РФ, не был опровергнут, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Он напомнил, что Минобороны РФ неоднократно отмечало потенциальные риски "программ двойного назначения", которые реализуются США как на своей территории, так и за ее пределами. "Необходимо отметить, что ни один из фактов, озвученных министерством обороны России и касающихся проведения Соединенными Штатами исследований двойного назначения, не был поставлен под сомнение или опровергнут. В попытке оправдаться со стороны Вашингтона звучат утверждения, что все работы проводятся в национальных интересах США и направлены на обеспечение глобальной биобезопасности", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20220317/biolaboratorii-1778686267.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_706:0:2610:1428_1920x0_80_0_0_33c2f45421c0b6a81db0704ddc485f2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь кириллов, сша, вашингтон (штат)
Россия, Игорь Кириллов, США, Вашингтон (штат)
США не опровергли факты своих биоисследований, заявило Минобороны
Кириллов: США не опровергли ни один из фактов биоисследований, который озвучило Минобороны