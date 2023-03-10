https://ria.ru/20230310/bioissledovaniya-1857038574.html

США не опровергли факты своих биоисследований, заявило Минобороны

США не опровергли факты своих биоисследований, заявило Минобороны - РИА Новости, 10.03.2023

США не опровергли факты своих биоисследований, заявило Минобороны

Ни один факт биологических исследований США двойного назначения, которые озвучило Минобороны РФ, не был опровергнут, заявил на брифинге начальник войск... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:27

2023-03-10T15:27

2023-03-10T15:32

россия

игорь кириллов

сша

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ни один факт биологических исследований США двойного назначения, которые озвучило Минобороны РФ, не был опровергнут, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Он напомнил, что Минобороны РФ неоднократно отмечало потенциальные риски "программ двойного назначения", которые реализуются США как на своей территории, так и за ее пределами. "Необходимо отметить, что ни один из фактов, озвученных министерством обороны России и касающихся проведения Соединенными Штатами исследований двойного назначения, не был поставлен под сомнение или опровергнут. В попытке оправдаться со стороны Вашингтона звучат утверждения, что все работы проводятся в национальных интересах США и направлены на обеспечение глобальной биобезопасности", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20220317/biolaboratorii-1778686267.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, игорь кириллов, сша, вашингтон (штат)