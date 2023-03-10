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США не опровергли факты своих биоисследований, заявило Минобороны - РИА Новости, 10.03.2023
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15:27 10.03.2023 (обновлено: 15:32 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/bioissledovaniya-1857038574.html
США не опровергли факты своих биоисследований, заявило Минобороны
США не опровергли факты своих биоисследований, заявило Минобороны - РИА Новости, 10.03.2023
США не опровергли факты своих биоисследований, заявило Минобороны
Ни один факт биологических исследований США двойного назначения, которые озвучило Минобороны РФ, не был опровергнут, заявил на брифинге начальник войск... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:27
2023-03-10T15:32
россия
игорь кириллов
сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ни один факт биологических исследований США двойного назначения, которые озвучило Минобороны РФ, не был опровергнут, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Он напомнил, что Минобороны РФ неоднократно отмечало потенциальные риски "программ двойного назначения", которые реализуются США как на своей территории, так и за ее пределами. "Необходимо отметить, что ни один из фактов, озвученных министерством обороны России и касающихся проведения Соединенными Штатами исследований двойного назначения, не был поставлен под сомнение или опровергнут. В попытке оправдаться со стороны Вашингтона звучат утверждения, что все работы проводятся в национальных интересах США и направлены на обеспечение глобальной биобезопасности", - сказал Кириллов.
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россия
сша
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россия, игорь кириллов, сша, вашингтон (штат)
Россия, Игорь Кириллов, США, Вашингтон (штат)
США не опровергли факты своих биоисследований, заявило Минобороны

Кириллов: США не опровергли ни один из фактов биоисследований, который озвучило Минобороны

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ни один факт биологических исследований США двойного назначения, которые озвучило Минобороны РФ, не был опровергнут, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Он напомнил, что Минобороны РФ неоднократно отмечало потенциальные риски "программ двойного назначения", которые реализуются США как на своей территории, так и за ее пределами.
"Необходимо отметить, что ни один из фактов, озвученных министерством обороны России и касающихся проведения Соединенными Штатами исследований двойного назначения, не был поставлен под сомнение или опровергнут. В попытке оправдаться со стороны Вашингтона звучат утверждения, что все работы проводятся в национальных интересах США и направлены на обеспечение глобальной биобезопасности", - сказал Кириллов.
Пробирки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Эксперт: США хотели расширить биоисследования на соседние с Украиной страны
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РоссияИгорь КирилловСШАВашингтон (штат)
 
 
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