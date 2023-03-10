Киев наращивает группировку войск под Артемовском, заявили в ЛНР
Марочко: командование ВСУ наращивает группировку войск на Артемовском направлении
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в городе Часов Яр под Артемовском
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в городе Часов Яр под Артемовском. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Киев продолжает наращивать группировку войск около Артемовска, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«
"На северо-западе и юго-западе от населенного пункта Артемовск отмечается увеличение группировки противника", — рассказал военный эксперт.
По его словам, исходя из численности, количества вооружения и техники, украинская армия может готовиться как к обороне, так и наступлению.
Сейчас российские подразделения контролируют восточную часть Артемовска, сообщал ранее на этой неделе основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Кроме того, накануне он заявил об освобождении села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от города.
Как указывал член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. При этом в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.