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Киев наращивает группировку войск под Артемовском, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 10.03.2023 (обновлено: 13:44 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/artemovsk-1856913304.html
Киев наращивает группировку войск под Артемовском, заявили в ЛНР
Киев наращивает группировку войск под Артемовском, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.03.2023
Киев наращивает группировку войск под Артемовском, заявили в ЛНР
Киев продолжает наращивать группировку войск около Артемовска, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:44
2023-03-10T13:44
специальная военная операция на украине
киев
артемовск
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Киев продолжает наращивать группировку войск около Артемовска, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, исходя из численности, количества вооружения и техники, украинская армия может готовиться как к обороне, так и наступлению.Сейчас российские подразделения контролируют восточную часть Артемовска, сообщал ранее на этой неделе основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Кроме того, накануне он заявил об освобождении села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от города.Как указывал член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. При этом в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.
https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856832459.html
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киев, артемовск, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Артемовск, Андрей Марочко, Безопасность
Киев наращивает группировку войск под Артемовском, заявили в ЛНР

Марочко: командование ВСУ наращивает группировку войск на Артемовском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в городе Часов Яр под Артемовском
Украинские военнослужащие в городе Часов Яр под Артемовском - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в городе Часов Яр под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Киев продолжает наращивать группировку войск около Артемовска, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«
"На северо-западе и юго-западе от населенного пункта Артемовск отмечается увеличение группировки противника", — рассказал военный эксперт.
По его словам, исходя из численности, количества вооружения и техники, украинская армия может готовиться как к обороне, так и наступлению.
Сейчас российские подразделения контролируют восточную часть Артемовска, сообщал ранее на этой неделе основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Кроме того, накануне он заявил об освобождении села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от города.
Как указывал член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. При этом в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.

Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

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Специальная военная операция на УкраинеКиевАртемовскАндрей МарочкоБезопасность
 
 
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