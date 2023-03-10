https://ria.ru/20230310/artemovsk-1856913304.html

Киев наращивает группировку войск под Артемовском, заявили в ЛНР

Киев наращивает группировку войск под Артемовском, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.03.2023

Киев наращивает группировку войск под Артемовском, заявили в ЛНР

Киев продолжает наращивать группировку войск около Артемовска, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:44

2023-03-10T08:44

2023-03-10T13:44

специальная военная операция на украине

киев

артемовск

андрей марочко

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856682655_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_12b892ff656bab3a14d37de7815a8c0c.jpg

ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Киев продолжает наращивать группировку войск около Артемовска, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, исходя из численности, количества вооружения и техники, украинская армия может готовиться как к обороне, так и наступлению.Сейчас российские подразделения контролируют восточную часть Артемовска, сообщал ранее на этой неделе основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Кроме того, накануне он заявил об освобождении села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от города.Как указывал член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. При этом в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.

https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856832459.html

киев

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, артемовск, андрей марочко, безопасность