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Песков прокомментировал запрет на въезд в Армению медиаменеджерам - РИА Новости, 10.03.2023
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12:34 10.03.2023 (обновлено: 12:54 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/armeniya-1856971656.html
Песков прокомментировал запрет на въезд в Армению медиаменеджерам
Песков прокомментировал запрет на въезд в Армению медиаменеджерам - РИА Новости, 10.03.2023
Песков прокомментировал запрет на въезд в Армению медиаменеджерам
Кремль негативно относится к запрету на въезд в Армению журналисту Араму Габрелянову и другим российским медиаменеджерам, дружеские отношения Москвы и Еревана... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:34
2023-03-10T12:54
армения
ереван
в мире
арам габрелянов
москва
дмитрий песков
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снг
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кремль негативно относится к запрету на въезд в Армению журналисту Араму Габрелянову и другим российским медиаменеджерам, дружеские отношения Москвы и Еревана надо оберегать от таких случаев, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщало, что российскому журналисту и издателю, основателю холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову запретили въезд в Армению, и он оказался в списке нежелательных лиц."Откровенно, мы к этому относимся негативно. Армения - это наш большой друг, союзник, стратегический партнер. И, конечно, уровень и характер двусторонних отношений обязывает нас оберегать наши двусторонние отношения от таких случаев. Надеемся, что в обозримом будущем наши двусторонние отношения будут свободны от таких случаев", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что некоторым российским "журналистам, медиаменеджерам с пророссийской позицией" запрещают въезд в дружественную страну. В вопросе, помимо ситуации с Габреляновым, упоминалось о сообщении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян о том, что ей также запрещен въезд в Армению.Симоньян в октябре прошлого года сообщала, что ей и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину правительство Армении запретило въезд в страну.
https://ria.ru/20230307/gabrelyanov-1856511636.html
https://ria.ru/20230301/bezopasnost-1855070433.html
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армения, ереван, в мире, арам габрелянов, москва, дмитрий песков, маргарита симоньян, снг, госдума рф, sputnik армения
Армения, Ереван, В мире, Арам Габрелянов, Москва, Дмитрий Песков, Маргарита Симоньян, СНГ, Госдума РФ, Sputnik Армения
Песков прокомментировал запрет на въезд в Армению медиаменеджерам

Песков прокомментировал запрет на въезд в Армению российским медиаменеджерам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кремль негативно относится к запрету на въезд в Армению журналисту Араму Габрелянову и другим российским медиаменеджерам, дружеские отношения Москвы и Еревана надо оберегать от таких случаев, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщало, что российскому журналисту и издателю, основателю холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову запретили въезд в Армению, и он оказался в списке нежелательных лиц.
Арам Габрелянов - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Российскому журналисту Габрелянову запретили въезд в Армению
7 марта, 23:13
"Откровенно, мы к этому относимся негативно. Армения - это наш большой друг, союзник, стратегический партнер. И, конечно, уровень и характер двусторонних отношений обязывает нас оберегать наши двусторонние отношения от таких случаев. Надеемся, что в обозримом будущем наши двусторонние отношения будут свободны от таких случаев", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что некоторым российским "журналистам, медиаменеджерам с пророссийской позицией" запрещают въезд в дружественную страну. В вопросе, помимо ситуации с Габреляновым, упоминалось о сообщении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян о том, что ей также запрещен въезд в Армению.
Симоньян в октябре прошлого года сообщала, что ей и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину правительство Армении запретило въезд в страну.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Армения ратифицировала соглашение с Россией об информационной безопасности
1 марта, 12:08
 
АрменияЕреванВ миреАрам ГабреляновМоскваДмитрий ПесковМаргарита СимоньянСНГГосдума РФSputnik Армения
 
 
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