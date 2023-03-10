https://ria.ru/20230310/armeniya-1856971656.html
Песков прокомментировал запрет на въезд в Армению медиаменеджерам
Песков прокомментировал запрет на въезд в Армению медиаменеджерам - РИА Новости, 10.03.2023
Песков прокомментировал запрет на въезд в Армению медиаменеджерам
Кремль негативно относится к запрету на въезд в Армению журналисту Араму Габрелянову и другим российским медиаменеджерам, дружеские отношения Москвы и Еревана... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:34
2023-03-10T12:34
2023-03-10T12:54
армения
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арам габрелянов
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дмитрий песков
маргарита симоньян
снг
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кремль негативно относится к запрету на въезд в Армению журналисту Араму Габрелянову и другим российским медиаменеджерам, дружеские отношения Москвы и Еревана надо оберегать от таких случаев, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщало, что российскому журналисту и издателю, основателю холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову запретили въезд в Армению, и он оказался в списке нежелательных лиц."Откровенно, мы к этому относимся негативно. Армения - это наш большой друг, союзник, стратегический партнер. И, конечно, уровень и характер двусторонних отношений обязывает нас оберегать наши двусторонние отношения от таких случаев. Надеемся, что в обозримом будущем наши двусторонние отношения будут свободны от таких случаев", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что некоторым российским "журналистам, медиаменеджерам с пророссийской позицией" запрещают въезд в дружественную страну. В вопросе, помимо ситуации с Габреляновым, упоминалось о сообщении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян о том, что ей также запрещен въезд в Армению.Симоньян в октябре прошлого года сообщала, что ей и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину правительство Армении запретило въезд в страну.
https://ria.ru/20230307/gabrelyanov-1856511636.html
https://ria.ru/20230301/bezopasnost-1855070433.html
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РИА Новости
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армения, ереван, в мире, арам габрелянов, москва, дмитрий песков, маргарита симоньян, снг, госдума рф, sputnik армения
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Песков прокомментировал запрет на въезд в Армению медиаменеджерам
Песков прокомментировал запрет на въезд в Армению российским медиаменеджерам