https://ria.ru/20230310/armeniya-1856971656.html

Песков прокомментировал запрет на въезд в Армению медиаменеджерам

Песков прокомментировал запрет на въезд в Армению медиаменеджерам - РИА Новости, 10.03.2023

Песков прокомментировал запрет на въезд в Армению медиаменеджерам

Кремль негативно относится к запрету на въезд в Армению журналисту Араму Габрелянову и другим российским медиаменеджерам, дружеские отношения Москвы и Еревана... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:34

2023-03-10T12:34

2023-03-10T12:54

армения

ереван

в мире

арам габрелянов

москва

дмитрий песков

маргарита симоньян

снг

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кремль негативно относится к запрету на въезд в Армению журналисту Араму Габрелянову и другим российским медиаменеджерам, дружеские отношения Москвы и Еревана надо оберегать от таких случаев, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщало, что российскому журналисту и издателю, основателю холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову запретили въезд в Армению, и он оказался в списке нежелательных лиц."Откровенно, мы к этому относимся негативно. Армения - это наш большой друг, союзник, стратегический партнер. И, конечно, уровень и характер двусторонних отношений обязывает нас оберегать наши двусторонние отношения от таких случаев. Надеемся, что в обозримом будущем наши двусторонние отношения будут свободны от таких случаев", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что некоторым российским "журналистам, медиаменеджерам с пророссийской позицией" запрещают въезд в дружественную страну. В вопросе, помимо ситуации с Габреляновым, упоминалось о сообщении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян о том, что ей также запрещен въезд в Армению.Симоньян в октябре прошлого года сообщала, что ей и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину правительство Армении запретило въезд в страну.

https://ria.ru/20230307/gabrelyanov-1856511636.html

https://ria.ru/20230301/bezopasnost-1855070433.html

армения

ереван

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, ереван, в мире, арам габрелянов, москва, дмитрий песков, маргарита симоньян, снг, госдума рф, sputnik армения