Стало известно, где работал мужчина, державший в заложниках сына в Югре
Мужчина, державший в заложниках сына в Югре, работал в подведомственном мэрии учреждении
© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаСотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
Сотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Мужчина, удерживающий в заложниках своего 3-летнего сына в Нижневартовске, был сотрудником подведомственного мэрии учреждения, откуда недавно уволился, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
По данным полиции, утром в четверг мужчина "в неадекватном состоянии" заперся в квартире с ребенком и начал угрожать самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона в воздух, но по итогам переговоров все-таки сдался и отпустил мальчика. Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Людмила Низамова, это отец и сын. СК завел уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя.
В СМИ появилась информация, что мужчина является заместителем начальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества в мэрии. В горадминистрации отметили, что он, действительно, был замначальника отдела техобслуживания, но работал в казенном учреждении - управлении материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Нижневартовска.
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"Он не работал никогда в мэрии, а работал в подведомственном администрации муниципальном учреждении, оттуда он был недавно уволен", – сказала собеседница агентства.
При этом в мэрии не располагают информацией, почему 44-летний мужчина был уволен. По информации местных СМИ, он лишился работы из-за злоупотребления алкоголем.