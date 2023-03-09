https://ria.ru/20230309/zalozhniki-1856690208.html

Стало известно, где работал мужчина, державший в заложниках сына в Югре

Стало известно, где работал мужчина, державший в заложниках сына в Югре - РИА Новости, 09.03.2023

Стало известно, где работал мужчина, державший в заложниках сына в Югре

Мужчина, удерживающий в заложниках своего 3-летнего сына в Нижневартовске, был сотрудником подведомственного мэрии учреждения, откуда недавно уволился, сообщили РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:48

2023-03-09T10:48

2023-03-09T11:59

происшествия

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Мужчина, удерживающий в заложниках своего 3-летнего сына в Нижневартовске, был сотрудником подведомственного мэрии учреждения, откуда недавно уволился, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации. По данным полиции, утром в четверг мужчина "в неадекватном состоянии" заперся в квартире с ребенком и начал угрожать самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона в воздух, но по итогам переговоров все-таки сдался и отпустил мальчика. Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Людмила Низамова, это отец и сын. СК завел уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя. В СМИ появилась информация, что мужчина является заместителем начальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества в мэрии. В горадминистрации отметили, что он, действительно, был замначальника отдела техобслуживания, но работал в казенном учреждении - управлении материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Нижневартовска.При этом в мэрии не располагают информацией, почему 44-летний мужчина был уволен. По информации местных СМИ, он лишился работы из-за злоупотребления алкоголем.

https://ria.ru/20230309/nizhnevartovsk-1856686590.html

https://ria.ru/20230309/rebenok-1856674668.html

нижневартовск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

происшествия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)