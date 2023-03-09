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Стало известно, где работал мужчина, державший в заложниках сына в Югре - РИА Новости, 09.03.2023
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10:48 09.03.2023 (обновлено: 11:59 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/zalozhniki-1856690208.html
Стало известно, где работал мужчина, державший в заложниках сына в Югре
Стало известно, где работал мужчина, державший в заложниках сына в Югре - РИА Новости, 09.03.2023
Стало известно, где работал мужчина, державший в заложниках сына в Югре
Мужчина, удерживающий в заложниках своего 3-летнего сына в Нижневартовске, был сотрудником подведомственного мэрии учреждения, откуда недавно уволился, сообщили РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:48
2023-03-09T11:59
происшествия
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Мужчина, удерживающий в заложниках своего 3-летнего сына в Нижневартовске, был сотрудником подведомственного мэрии учреждения, откуда недавно уволился, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации. По данным полиции, утром в четверг мужчина "в неадекватном состоянии" заперся в квартире с ребенком и начал угрожать самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона в воздух, но по итогам переговоров все-таки сдался и отпустил мальчика. Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Людмила Низамова, это отец и сын. СК завел уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя. В СМИ появилась информация, что мужчина является заместителем начальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества в мэрии. В горадминистрации отметили, что он, действительно, был замначальника отдела техобслуживания, но работал в казенном учреждении - управлении материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Нижневартовска.При этом в мэрии не располагают информацией, почему 44-летний мужчина был уволен. По информации местных СМИ, он лишился работы из-за злоупотребления алкоголем.
https://ria.ru/20230309/nizhnevartovsk-1856686590.html
https://ria.ru/20230309/rebenok-1856674668.html
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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происшествия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Стало известно, где работал мужчина, державший в заложниках сына в Югре

Мужчина, державший в заложниках сына в Югре, работал в подведомственном мэрии учреждении

© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаСотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка
Сотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
Сотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Мужчина, удерживающий в заложниках своего 3-летнего сына в Нижневартовске, был сотрудником подведомственного мэрии учреждения, откуда недавно уволился, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
По данным полиции, утром в четверг мужчина "в неадекватном состоянии" заперся в квартире с ребенком и начал угрожать самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона в воздух, но по итогам переговоров все-таки сдался и отпустил мальчика. Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Людмила Низамова, это отец и сын. СК завел уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Против жителя Нижневартовска, взявшего ребенка в заложники, возбудили дело
10:30
В СМИ появилась информация, что мужчина является заместителем начальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества в мэрии. В горадминистрации отметили, что он, действительно, был замначальника отдела техобслуживания, но работал в казенном учреждении - управлении материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Нижневартовска.
«
"Он не работал никогда в мэрии, а работал в подведомственном администрации муниципальном учреждении, оттуда он был недавно уволен", – сказала собеседница агентства.
При этом в мэрии не располагают информацией, почему 44-летний мужчина был уволен. По информации местных СМИ, он лишился работы из-за злоупотребления алкоголем.
Сотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Ребенка, которого удерживал мужчина в Нижневартовске, освободили
09:32
 
ПроисшествияНижневартовскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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