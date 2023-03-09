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Россия поддерживает инициативу МАГАТЭ по ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 09.03.2023
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15:14 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/zaes-1856783449.html
Россия поддерживает инициативу МАГАТЭ по ЗАЭС, заявил Ульянов
Россия поддерживает инициативу МАГАТЭ по ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 09.03.2023
Россия поддерживает инициативу МАГАТЭ по ЗАЭС, заявил Ульянов
Россия поддерживает инициативу гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании на Запорожской АЭС зоны безопасности, однако для этого нужна поддержка не только... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:14
2023-03-09T15:14
в мире
россия
киев
вена
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
сергей шойгу
запорожская аэс
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ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. Россия поддерживает инициативу гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании на Запорожской АЭС зоны безопасности, однако для этого нужна поддержка не только Москвы, но и Киева, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По словам постпреда, российская сторона поддерживает инициативу Гросси о создании на территории ЗАЭС защитной зоны. "Однако для реализации этой идеи требуется поддержка не только российской, но и украинской стороны. От Киева, собственно, требуется только одно – подтвердить, что украинские вооруженные силы не будут осуществлять обстрелы мирного ядерного объекта. Но от такого подтверждения украинская сторона всячески уклоняется. Это тревожно", - отметил Ульянов. Его заявление публикует официальный Telegram-канал постпредства России при международных организациях в Вене. "Ведь, казалось бы, все должны понимать, что нападения на АЭС чреваты угрозой серьезнейшей ядерной катастрофы, последствия которой могут затронуть значительную часть европейского континента", - добавил постпред. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230309/zaes-1856745477.html
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в мире, россия, киев, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ
В мире, Россия, Киев, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Россия поддерживает инициативу МАГАТЭ по ЗАЭС, заявил Ульянов

Постпред Ульянов: Россия поддерживает идею МАГАТЭ о создании на ЗАЭС зоны безопасности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. Россия поддерживает инициативу гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании на Запорожской АЭС зоны безопасности, однако для этого нужна поддержка не только Москвы, но и Киева, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам постпреда, российская сторона поддерживает инициативу Гросси о создании на территории ЗАЭС защитной зоны.
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"Однако для реализации этой идеи требуется поддержка не только российской, но и украинской стороны. От Киева, собственно, требуется только одно – подтвердить, что украинские вооруженные силы не будут осуществлять обстрелы мирного ядерного объекта. Но от такого подтверждения украинская сторона всячески уклоняется. Это тревожно", - отметил Ульянов. Его заявление публикует официальный Telegram-канал постпредства России при международных организациях в Вене.
"Ведь, казалось бы, все должны понимать, что нападения на АЭС чреваты угрозой серьезнейшей ядерной катастрофы, последствия которой могут затронуть значительную часть европейского континента", - добавил постпред.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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МАГАТЭ призвала всех взять на себя обязательство по защите ЗАЭС
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В миреРоссияКиевВенаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиСергей ШойгуЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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