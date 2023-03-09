Россия поддерживает инициативу МАГАТЭ по ЗАЭС, заявил Ульянов
Постпред Ульянов: Россия поддерживает идею МАГАТЭ о создании на ЗАЭС зоны безопасности
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. Россия поддерживает инициативу гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании на Запорожской АЭС зоны безопасности, однако для этого нужна поддержка не только Москвы, но и Киева, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам постпреда, российская сторона поддерживает инициативу Гросси о создании на территории ЗАЭС защитной зоны.
"Однако для реализации этой идеи требуется поддержка не только российской, но и украинской стороны. От Киева, собственно, требуется только одно – подтвердить, что украинские вооруженные силы не будут осуществлять обстрелы мирного ядерного объекта. Но от такого подтверждения украинская сторона всячески уклоняется. Это тревожно", - отметил Ульянов. Его заявление публикует официальный Telegram-канал постпредства России при международных организациях в Вене.
"Ведь, казалось бы, все должны понимать, что нападения на АЭС чреваты угрозой серьезнейшей ядерной катастрофы, последствия которой могут затронуть значительную часть европейского континента", - добавил постпред.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.