Около половины жителей Молдавии не считают Россию угрозой, показал опрос
Опрос Watch.Dog: 47,7 процента жителей Молдавии не считают Россию угрозой для безопасности
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Кишинев. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 мар – РИА Новости. Около половины жителей Молдавии не считает Россию угрозой для безопасности республики, свидетельствуют опубликованные в четверг данные соцопроса, проведенного центром социологических исследований SBS-Reseаrch по заказу близкой к властям республики общественной организации Watch.Dog.
"На вопрос о том, является ли Россия угрозой для безопасности Молдавии, 42,3% ответили "да", 47,7% - "нет". Интересно, что несмотря на очень интенсивные дискуссии с аргументами властей по этому вопросу, представленными в последний месяц, мы видим, что отношение населения не изменилось по сравнению с прошлым месяцем", - сказал руководитель организации Watch.Dog Валерий Паша, представляя результаты опроса.
Опрос проводился с 24 февраля по 3 марта, в нем участвовали 1000 человек. Максимальная погрешность опроса составляет 3,1%.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств.
Как заявили ранее в МИД РФ, утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными. Там добавили, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. В свою очередь оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране.