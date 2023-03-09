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В МИД призвали США отреагировать на сигналы КНДР об учениях в регионе
В МИД призвали США отреагировать на сигналы КНДР об учениях в регионе - РИА Новости, 09.03.2023
В МИД призвали США отреагировать на сигналы КНДР об учениях в регионе
Россия призывает США конструктивно отреагировать на призывы Пхеньяна прекратить учения в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:47
2023-03-09T17:47
2023-03-09T17:47
в мире
мария захарова
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кндр (северная корея)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия призывает США конструктивно отреагировать на призывы Пхеньяна прекратить учения в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы призываем США конструктивно отреагировать на направляемые из Пхеньяна сигналы. Мы уверены, что для предотвращения крайне опасного развития событий необходимо незамедлительно приступить к конкретным шагам по снижению военной активности в регионе, включая крупномасштабные военные учений", - сказала она в ходе брифинга. Дипломат добавила, что Москва продолжит прилагать всевозможные усилия для укрепления мира и стабильности в северо-восточной Азии.
https://ria.ru/20230306/kndr-1856040987.html
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в мире, мария захарова, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея)
В мире, Мария Захарова, США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), КНДР (Северная Корея)
В МИД призвали США отреагировать на сигналы КНДР об учениях в регионе
В МИД России призвали США отреагировать на сигналы КНДР о прекращении учений в регионе