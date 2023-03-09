https://ria.ru/20230309/tekhnika-1856832080.html

Парк коммунальной техники обновят в Воронежской области

Парк коммунальной техники обновят в Воронежской области - РИА Новости, 09.03.2023

Парк коммунальной техники обновят в Воронежской области

Депутаты Воронежской областной думы приняли решение направить на обновление коммунальной техники в регионе дополнительно 500 миллионов рублей, сообщает в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:38

2023-03-09T17:38

2023-03-09T17:38

воронежская область

воронежская областная дума

владимир нетесов

воронежская область

воронеж

жкх

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ВОРОНЕЖ, 9 мар — РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли решение направить на обновление коммунальной техники в регионе дополнительно 500 миллионов рублей, сообщает в четверг заксобрание. Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента в четверг, 9 марта. "Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики получает почти 899 миллиона рублей на реализацию различных мероприятий. Из них 500 миллионов поступит на приобретение коммунальной техники и оборудования практически всем муниципальными образованиями региона, около 125 миллионов – городскому округу город Воронеж на содержание зеленых зон", - пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Кроме того, более 109 миллионов рублей планируется выделить на создание благоустроенных общественных пространств в Павловске, почти 35 миллионов рублей - на благоустройство улиц в Анне и около 30 миллионов – на благоустройство территории сквера "Патриотов" в Поворино. Также почти 72 миллиона рублей направят на необходимое оборудование для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Воронежской области.

https://ria.ru/20230309/raskhody-1856801294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

воронежская областная дума, владимир нетесов, воронежская область, воронеж, жкх