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Парк коммунальной техники обновят в Воронежской области - РИА Новости, 09.03.2023
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Воронежская область
 
17:38 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/tekhnika-1856832080.html
Парк коммунальной техники обновят в Воронежской области
Парк коммунальной техники обновят в Воронежской области - РИА Новости, 09.03.2023
Парк коммунальной техники обновят в Воронежской области
Депутаты Воронежской областной думы приняли решение направить на обновление коммунальной техники в регионе дополнительно 500 миллионов рублей, сообщает в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:38
2023-03-09T17:38
воронежская область
воронежская областная дума
владимир нетесов
воронежская область
воронеж
жкх
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ВОРОНЕЖ, 9 мар — РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли решение направить на обновление коммунальной техники в регионе дополнительно 500 миллионов рублей, сообщает в четверг заксобрание. Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента в четверг, 9 марта. "Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики получает почти 899 миллиона рублей на реализацию различных мероприятий. Из них 500 миллионов поступит на приобретение коммунальной техники и оборудования практически всем муниципальными образованиями региона, около 125 миллионов – городскому округу город Воронеж на содержание зеленых зон", - пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Кроме того, более 109 миллионов рублей планируется выделить на создание благоустроенных общественных пространств в Павловске, почти 35 миллионов рублей - на благоустройство улиц в Анне и около 30 миллионов – на благоустройство территории сквера "Патриотов" в Поворино. Также почти 72 миллиона рублей направят на необходимое оборудование для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Воронежской области.
https://ria.ru/20230309/raskhody-1856801294.html
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воронежская областная дума, владимир нетесов, воронежская область, воронеж, жкх
Воронежская область, Воронежская областная Дума, Владимир Нетесов, Воронежская область, Воронеж, ЖКХ

Парк коммунальной техники обновят в Воронежской области

© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской областиПарк коммунальной техники обновят в Воронежской области
Парк коммунальной техники обновят в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской области
Парк коммунальной техники обновят в Воронежской области
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ВОРОНЕЖ, 9 мар — РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли решение направить на обновление коммунальной техники в регионе дополнительно 500 миллионов рублей, сообщает в четверг заксобрание.
Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента в четверг, 9 марта.
"Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики получает почти 899 миллиона рублей на реализацию различных мероприятий. Из них 500 миллионов поступит на приобретение коммунальной техники и оборудования практически всем муниципальными образованиями региона, около 125 миллионов – городскому округу город Воронеж на содержание зеленых зон", - пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Кроме того, более 109 миллионов рублей планируется выделить на создание благоустроенных общественных пространств в Павловске, почти 35 миллионов рублей - на благоустройство улиц в Анне и около 30 миллионов – на благоустройство территории сквера "Патриотов" в Поворино. Также почти 72 миллиона рублей направят на необходимое оборудование для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Воронежской области.
Депутаты Воронежской областной думы во главе с председателем Владимиром Нетесовым на заседании 9 марта - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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