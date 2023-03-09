Парк коммунальной техники обновят в Воронежской области
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской областиПарк коммунальной техники обновят в Воронежской области
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской области
Парк коммунальной техники обновят в Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 9 мар — РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли решение направить на обновление коммунальной техники в регионе дополнительно 500 миллионов рублей, сообщает в четверг заксобрание.
Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента в четверг, 9 марта.
"Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики получает почти 899 миллиона рублей на реализацию различных мероприятий. Из них 500 миллионов поступит на приобретение коммунальной техники и оборудования практически всем муниципальными образованиями региона, около 125 миллионов – городскому округу город Воронеж на содержание зеленых зон", - пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Кроме того, более 109 миллионов рублей планируется выделить на создание благоустроенных общественных пространств в Павловске, почти 35 миллионов рублей - на благоустройство улиц в Анне и около 30 миллионов – на благоустройство территории сквера "Патриотов" в Поворино. Также почти 72 миллиона рублей направят на необходимое оборудование для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Воронежской области.