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Смерть и похороны Сталина: как прощались с вождем - РИА Новости, 09.03.2023
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11:25 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/stalin-1856701321.html
Смерть и похороны Сталина: как прощались с вождем
Смерть и похороны Сталина: как прощались с вождем - РИА Новости, 09.03.2023
Смерть и похороны Сталина: как прощались с вождем
9 марта, 70 лет назад, в Москве состоялись похороны генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина. По всей стране в этот день было объявлено пятиминутное молчание. Тело вождя установили в Мавзолее.
2023-03-09T11:25
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москва
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иосиф сталин (джугашвили)
кпсс
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По официальным данным, Иосиф Виссарионович Сталин скончался 5 марта. О смерти генсека советский народ узнал лишь на следующее утро. Для церемонии прощания тело Сталина было выставлено в Колонном зале. Тысячи граждан СССР захотели посмотреть на вождя, и это привело к катастрофе — люди массово гибли в страшной давке на Трубной площади. Точное число жертв неизвестно до сих пор.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Смерть и похороны Сталина: как прощались с вождем
9 марта, 70 лет назад, в Москве состоялись похороны генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина. По всей стране в этот день было объявлено пятиминутное молчание. Тело вождя установили в Мавзолее. По официальным данным, Иосиф Виссарионович Сталин скончался 5 марта. О смерти генсека советский народ узнал лишь на следующее утро. Для церемонии прощания тело Сталина было выставлено в Колонном зале. Тысячи граждан СССР захотели посмотреть на вождя, и это привело к катастрофе — люди массово гибли в страшной давке на Трубной площади. Точное число жертв неизвестно до сих пор.
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москва, ссср, иосиф сталин (джугашвили), кпсс, общество, видео, видео
Москва, СССР, Иосиф Сталин (Джугашвили), КПСС, Общество, Видео
Смерть и похороны Сталина: как прощались с вождем
9 марта, 70 лет назад, в Москве состоялись похороны генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина. По всей стране в этот день было объявлено пятиминутное молчание. Тело вождя установили в Мавзолее.
2023-03-09T11:25
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Смерть и похороны Сталина: как прощались с вождем

Читать ria.ru в
9 марта, 70 лет назад, в Москве состоялись похороны генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина. По всей стране в этот день было объявлено пятиминутное молчание. Тело вождя установили в Мавзолее.
По официальным данным, Иосиф Виссарионович Сталин скончался 5 марта. О смерти генсека советский народ узнал лишь на следующее утро. Для церемонии прощания тело Сталина было выставлено в Колонном зале. Тысячи граждан СССР захотели посмотреть на вождя, и это привело к катастрофе — люди массово гибли в страшной давке на Трубной площади. Точное число жертв неизвестно до сих пор.
 
МоскваСССРИосиф Сталин (Джугашвили)КПССОбществоВидео
 
 
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