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Смерть и похороны Сталина: как прощались с вождем

Смерть и похороны Сталина: как прощались с вождем - РИА Новости, 09.03.2023

Смерть и похороны Сталина: как прощались с вождем

9 марта, 70 лет назад, в Москве состоялись похороны генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина. По всей стране в этот день было объявлено пятиминутное молчание. Тело вождя установили в Мавзолее.

2023-03-09T11:25

2023-03-09T11:25

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москва

ссср

иосиф сталин (джугашвили)

кпсс

общество

видео

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По официальным данным, Иосиф Виссарионович Сталин скончался 5 марта. О смерти генсека советский народ узнал лишь на следующее утро. Для церемонии прощания тело Сталина было выставлено в Колонном зале. Тысячи граждан СССР захотели посмотреть на вождя, и это привело к катастрофе — люди массово гибли в страшной давке на Трубной площади. Точное число жертв неизвестно до сих пор.

москва

ссср

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Смерть и похороны Сталина: как прощались с вождем 9 марта, 70 лет назад, в Москве состоялись похороны генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина. По всей стране в этот день было объявлено пятиминутное молчание. Тело вождя установили в Мавзолее. По официальным данным, Иосиф Виссарионович Сталин скончался 5 марта. О смерти генсека советский народ узнал лишь на следующее утро. Для церемонии прощания тело Сталина было выставлено в Колонном зале. Тысячи граждан СССР захотели посмотреть на вождя, и это привело к катастрофе — люди массово гибли в страшной давке на Трубной площади. Точное число жертв неизвестно до сих пор. 2023-03-09T11:25 true PT2M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, ссср, иосиф сталин (джугашвили), кпсс, общество, видео, видео