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Смерть и похороны Сталина: как прощались с вождем
Смерть и похороны Сталина: как прощались с вождем - РИА Новости, 09.03.2023
Смерть и похороны Сталина: как прощались с вождем
9 марта, 70 лет назад, в Москве состоялись похороны генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина. По всей стране в этот день было объявлено пятиминутное молчание. Тело вождя установили в Мавзолее.
2023-03-09T11:25
2023-03-09T11:25
2023-03-09T11:25
москва
ссср
иосиф сталин (джугашвили)
кпсс
общество
видео
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По официальным данным, Иосиф Виссарионович Сталин скончался 5 марта. О смерти генсека советский народ узнал лишь на следующее утро. Для церемонии прощания тело Сталина было выставлено в Колонном зале. Тысячи граждан СССР захотели посмотреть на вождя, и это привело к катастрофе — люди массово гибли в страшной давке на Трубной площади. Точное число жертв неизвестно до сих пор.
москва
ссср
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Смерть и похороны Сталина: как прощались с вождем
9 марта, 70 лет назад, в Москве состоялись похороны генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина. По всей стране в этот день было объявлено пятиминутное молчание. Тело вождя установили в Мавзолее.
По официальным данным, Иосиф Виссарионович Сталин скончался 5 марта. О смерти генсека советский народ узнал лишь на следующее утро. Для церемонии прощания тело Сталина было выставлено в Колонном зале. Тысячи граждан СССР захотели посмотреть на вождя, и это привело к катастрофе — люди массово гибли в страшной давке на Трубной площади. Точное число жертв неизвестно до сих пор.
2023-03-09T11:25
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PT2M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ссср, иосиф сталин (джугашвили), кпсс, общество, видео, видео
Москва, СССР, Иосиф Сталин (Джугашвили), КПСС, Общество, Видео
Смерть и похороны Сталина: как прощались с вождем
9 марта, 70 лет назад, в Москве состоялись похороны генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина. По всей стране в этот день было объявлено пятиминутное молчание. Тело вождя установили в Мавзолее.
2023-03-09T11:25
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PT2M35S
Смерть и похороны Сталина: как прощались с вождем
9 марта, 70 лет назад, в Москве состоялись похороны генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина. По всей стране в этот день было объявлено пятиминутное молчание. Тело вождя установили в Мавзолее.