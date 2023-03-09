https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856762765.html
На Херсонском направлении уничтожены четыре бронемашины и две гаубицы ВСУ
На Херсонском направлении уничтожены четыре бронемашины и две гаубицы ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023
На Херсонском направлении уничтожены четыре бронемашины и две гаубицы ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили на херсонском направлении четыре боевые бронированные машины и две гаубицы украинских военных, заявили в четверг в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:06
2023-03-09T14:06
2023-03-09T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
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министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на херсонском направлении четыре боевые бронированные машины и две гаубицы украинских военных, заявили в четверг в Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе комплексного огневого поражения уничтожены четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
На Херсонском направлении уничтожены четыре бронемашины и две гаубицы ВСУ
Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены четыре бронемашины и две гаубицы Д-30 ВСУ