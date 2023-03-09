https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856762765.html

На Херсонском направлении уничтожены четыре бронемашины и две гаубицы ВСУ

На Херсонском направлении уничтожены четыре бронемашины и две гаубицы ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023

На Херсонском направлении уничтожены четыре бронемашины и две гаубицы ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили на херсонском направлении четыре боевые бронированные машины и две гаубицы украинских военных, заявили в четверг в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:06

2023-03-09T14:06

2023-03-09T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на херсонском направлении четыре боевые бронированные машины и две гаубицы украинских военных, заявили в четверг в Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе комплексного огневого поражения уничтожены четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина