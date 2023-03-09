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На Херсонском направлении уничтожены четыре бронемашины и две гаубицы ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 09.03.2023 (обновлено: 14:34 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856762765.html
На Херсонском направлении уничтожены четыре бронемашины и две гаубицы ВСУ
На Херсонском направлении уничтожены четыре бронемашины и две гаубицы ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023
На Херсонском направлении уничтожены четыре бронемашины и две гаубицы ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили на херсонском направлении четыре боевые бронированные машины и две гаубицы украинских военных, заявили в четверг в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:06
2023-03-09T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на херсонском направлении четыре боевые бронированные машины и две гаубицы украинских военных, заявили в четверг в Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе комплексного огневого поражения уничтожены четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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в мире, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
На Херсонском направлении уничтожены четыре бронемашины и две гаубицы ВСУ

Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены четыре бронемашины и две гаубицы Д-30 ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на херсонском направлении четыре боевые бронированные машины и две гаубицы украинских военных, заявили в четверг в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе комплексного огневого поражения уничтожены четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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