https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856775536.html

Лидера Приднестровья предупредили о готовящемся теракте

Лидера Приднестровья предупредили о готовящемся теракте - РИА Новости, 09.03.2023

Лидера Приднестровья предупредили о готовящемся теракте

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский был своевременно осведомлен о готовящемся теракте в Тирасполе и мероприятиях,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:48

2023-03-09T14:48

2023-03-09T14:48

в мире

приднестровская молдавская республика

тирасполь

украина

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский был своевременно осведомлен о готовящемся теракте в Тирасполе и мероприятиях, направленных на его предотвращение, говорится в сообщении пресс-службы главы ПМР. Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. "Президент ПМР Вадим Красносельский был своевременно осведомлен о готовящемся преступлении и мероприятиях, направленных на его предотвращение", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в четверг Красносельский выступит с обращением к жителям республики "для оперативного и полномерного информирования населения о попытке проведения на территории Приднестровья террористического акта и мерах, принимаемых для обеспечения безопасности граждан".

https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856750393.html

https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856758052.html

приднестровская молдавская республика

тирасполь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь, украина, вадим красносельский