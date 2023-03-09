https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856775536.html
Лидера Приднестровья предупредили о готовящемся теракте
Лидера Приднестровья предупредили о готовящемся теракте - РИА Новости, 09.03.2023
Лидера Приднестровья предупредили о готовящемся теракте
Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский был своевременно осведомлен о готовящемся теракте в Тирасполе и мероприятиях,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:48
2023-03-09T14:48
2023-03-09T14:48
в мире
приднестровская молдавская республика
тирасполь
украина
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский был своевременно осведомлен о готовящемся теракте в Тирасполе и мероприятиях, направленных на его предотвращение, говорится в сообщении пресс-службы главы ПМР. Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. "Президент ПМР Вадим Красносельский был своевременно осведомлен о готовящемся преступлении и мероприятиях, направленных на его предотвращение", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в четверг Красносельский выступит с обращением к жителям республики "для оперативного и полномерного информирования населения о попытке проведения на территории Приднестровья террористического акта и мерах, принимаемых для обеспечения безопасности граждан".
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856750393.html
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856758052.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь, украина, вадим красносельский
В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Тирасполь, Украина, Вадим Красносельский
Лидера Приднестровья предупредили о готовящемся теракте
Лидер Приднестровья Красносельский был своевременно осведомлен о готовящемся теракте