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Село Корсунка в Херсонской области осталось без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023
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17:23 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/obstrel-1856826858.html
Село Корсунка в Херсонской области осталось без света из-за обстрела ВСУ
Село Корсунка в Херсонской области осталось без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023
Село Корсунка в Херсонской области осталось без света из-за обстрела ВСУ
Село Корсунка в Херсонской области осталось без электроэнергии из-за обстрела украинской артиллерией, поврежден газопровод, сообщили местные власти. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:23
2023-03-09T17:23
происшествия
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Село Корсунка в Херсонской области осталось без электроэнергии из-за обстрела украинской артиллерией, поврежден газопровод, сообщили местные власти. Это не первый обстрел села в последнее время, 2 марта в результате артобстрела украинскими войсками снаряд разрушил дом и хозпостройки в селе. "Сегодня, 9 марта, ВФУ (воинские формирования Украины - ред.) нанесли удар из артиллерии по с.Корсунка. В результате вражеского удара село осталось электричества. Украинским снарядом повреждён газопровод на переулке Школьный", - говорится в сообщении администрации Ново-Каховского округа в Telegram-канале. Работниками "Херсонгаза" проведены ремонтные работы, газоснабжение бытовых потребителей восстановлено.
https://ria.ru/20230309/obstrel-1856807093.html
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происшествия, херсонская область , украина
Происшествия, Херсонская область , Украина
Село Корсунка в Херсонской области осталось без света из-за обстрела ВСУ

Село Корсунка в Херсонской области осталось без света из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Село Корсунка в Херсонской области осталось без электроэнергии из-за обстрела украинской артиллерией, поврежден газопровод, сообщили местные власти.
Это не первый обстрел села в последнее время, 2 марта в результате артобстрела украинскими войсками снаряд разрушил дом и хозпостройки в селе.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали двое мирных жителей
Вчера, 16:30
"Сегодня, 9 марта, ВФУ (воинские формирования Украины - ред.) нанесли удар из артиллерии по с.Корсунка. В результате вражеского удара село осталось электричества. Украинским снарядом повреждён газопровод на переулке Школьный", - говорится в сообщении администрации Ново-Каховского округа в Telegram-канале.
Работниками "Херсонгаза" проведены ремонтные работы, газоснабжение бытовых потребителей восстановлено.
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