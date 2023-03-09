https://ria.ru/20230309/obstrel-1856826858.html

Село Корсунка в Херсонской области осталось без света из-за обстрела ВСУ

Село Корсунка в Херсонской области осталось без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023

Село Корсунка в Херсонской области осталось без света из-за обстрела ВСУ

Село Корсунка в Херсонской области осталось без электроэнергии из-за обстрела украинской артиллерией, поврежден газопровод, сообщили местные власти. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:23

2023-03-09T17:23

2023-03-09T17:23

происшествия

херсонская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Село Корсунка в Херсонской области осталось без электроэнергии из-за обстрела украинской артиллерией, поврежден газопровод, сообщили местные власти. Это не первый обстрел села в последнее время, 2 марта в результате артобстрела украинскими войсками снаряд разрушил дом и хозпостройки в селе. "Сегодня, 9 марта, ВФУ (воинские формирования Украины - ред.) нанесли удар из артиллерии по с.Корсунка. В результате вражеского удара село осталось электричества. Украинским снарядом повреждён газопровод на переулке Школьный", - говорится в сообщении администрации Ново-Каховского округа в Telegram-канале. Работниками "Херсонгаза" проведены ремонтные работы, газоснабжение бытовых потребителей восстановлено.

https://ria.ru/20230309/obstrel-1856807093.html

https://ria.ru/20230309/donbass-1856685955.html

херсонская область

украина

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Дарья Буймова

происшествия, херсонская область , украина