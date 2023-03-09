https://ria.ru/20230309/obstrel-1856648484.html

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.03.2023

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские военные за минувшие сутки 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив 93 снаряда, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T00:36

2023-03-09T00:36

2023-03-09T00:36

сцкк

донецкая народная республика

донецк

горловка

в мире

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853998567_0:35:3038:1744_1920x0_80_0_0_33d403a13d88d2bb238d4a75dd9d2986.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив 93 снаряда, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).. Всего выпущено 93 снаряда. При обстрелах использовались артиллерия натовского калибра 155 миллиметра и реактивные системы залпового огня калибра 122 миллиметра. Под огнем оказались Донецк, Горловка и Пантелеймоновка. В Донецке ранения получили семь мирных жителей, в том числе два ребенка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 15 обстрелов.

https://ria.ru/20230308/ptakha-1856641374.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сцкк, донецкая народная республика, донецк, горловка, в мире