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Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:36 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/obstrel-1856648484.html
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.03.2023
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские военные за минувшие сутки 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив 93 снаряда, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T00:36
2023-03-09T00:36
сцкк
донецкая народная республика
донецк
горловка
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив 93 снаряда, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).. Всего выпущено 93 снаряда. При обстрелах использовались артиллерия натовского калибра 155 миллиметра и реактивные системы залпового огня калибра 122 миллиметра. Под огнем оказались Донецк, Горловка и Пантелеймоновка. В Донецке ранения получили семь мирных жителей, в том числе два ребенка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 15 обстрелов.
https://ria.ru/20230308/ptakha-1856641374.html
донецкая народная республика
донецк
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сцкк, донецкая народная республика, донецк, горловка, в мире
СЦКК, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, В мире, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 93 снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от разорвавшегося снаряда РСЗО в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Воронка от разорвавшегося снаряда РСЗО в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от разорвавшегося снаряда РСЗО в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив 93 снаряда, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)..
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 17 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - отмечается в телеграм-канале представительства.
Всего выпущено 93 снаряда. При обстрелах использовались артиллерия натовского калибра 155 миллиметра и реактивные системы залпового огня калибра 122 миллиметра.
Под огнем оказались Донецк, Горловка и Пантелеймоновка. В Донецке ранения получили семь мирных жителей, в том числе два ребенка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 15 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеСЦККДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаВ мире
 
 
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