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В доме в Чите, где взорвался газ, расселят два подъезда - РИА Новости, 09.03.2023
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11:59 09.03.2023 (обновлено: 12:00 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/chita-1856710202.html
В доме в Чите, где взорвался газ, расселят два подъезда
В доме в Чите, где взорвался газ, расселят два подъезда - РИА Новости, 09.03.2023
В доме в Чите, где взорвался газ, расселят два подъезда
Два подъезда дома в Чите, в котором произошел взрыв газа, расселят сегодня, состояние еще двух подъездов оценивается, заявил зампред правительства... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:59
2023-03-09T12:00
происшествия
чита
забайкальский край
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ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. Два подъезда дома в Чите, в котором произошел взрыв газа, расселят сегодня, состояние еще двух подъездов оценивается, заявил зампред правительства Забайкальского края Алексей Серейкин. "Из планов на сегодня - два подъезда будут расселены, жители будут размещены в ПВР или у родственников", - сказал Серейкин на видео в Telegram-канале краевых властей. Он отметил, что состояние двух других подъездов пока оценивается, далее планируется обрушение конструкций, которые представляют угрозу. Широкомасштабные работы по разбору завалов пройдут завтра, вся техника в наличии.
https://ria.ru/20230309/chitaya-1856706802.html
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происшествия, чита, забайкальский край
Происшествия, Чита, Забайкальский край
В доме в Чите, где взорвался газ, расселят два подъезда

Два подъезда дома в Чите, где взорвался газ, расселят сегодня, жителей разместят в ПВР

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкШтаб службы МЧС РФ у жилого дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа, в поселке Антипиха под Читой
Штаб службы МЧС РФ у жилого дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа, в поселке Антипиха под Читой - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Штаб службы МЧС РФ у жилого дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа, в поселке Антипиха под Читой
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. Два подъезда дома в Чите, в котором произошел взрыв газа, расселят сегодня, состояние еще двух подъездов оценивается, заявил зампред правительства Забайкальского края Алексей Серейкин.
"Из планов на сегодня - два подъезда будут расселены, жители будут размещены в ПВР или у родственников", - сказал Серейкин на видео в Telegram-канале краевых властей.
Он отметил, что состояние двух других подъездов пока оценивается, далее планируется обрушение конструкций, которые представляют угрозу. Широкомасштабные работы по разбору завалов пройдут завтра, вся техника в наличии.
Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек
11:49
 
ПроисшествияЧитаЗабайкальский край
 
 
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