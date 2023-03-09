https://ria.ru/20230309/chita-1856710202.html

В доме в Чите, где взорвался газ, расселят два подъезда

В доме в Чите, где взорвался газ, расселят два подъезда - РИА Новости, 09.03.2023

В доме в Чите, где взорвался газ, расселят два подъезда

Два подъезда дома в Чите, в котором произошел взрыв газа, расселят сегодня, состояние еще двух подъездов оценивается, заявил зампред правительства... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:59

2023-03-09T11:59

2023-03-09T12:00

происшествия

чита

забайкальский край

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ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. Два подъезда дома в Чите, в котором произошел взрыв газа, расселят сегодня, состояние еще двух подъездов оценивается, заявил зампред правительства Забайкальского края Алексей Серейкин. "Из планов на сегодня - два подъезда будут расселены, жители будут размещены в ПВР или у родственников", - сказал Серейкин на видео в Telegram-канале краевых властей. Он отметил, что состояние двух других подъездов пока оценивается, далее планируется обрушение конструкций, которые представляют угрозу. Широкомасштабные работы по разбору завалов пройдут завтра, вся техника в наличии.

https://ria.ru/20230309/chitaya-1856706802.html

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забайкальский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чита, забайкальский край