https://ria.ru/20230309/chita-1856710202.html
В доме в Чите, где взорвался газ, расселят два подъезда
В доме в Чите, где взорвался газ, расселят два подъезда - РИА Новости, 09.03.2023
В доме в Чите, где взорвался газ, расселят два подъезда
Два подъезда дома в Чите, в котором произошел взрыв газа, расселят сегодня, состояние еще двух подъездов оценивается, заявил зампред правительства... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:59
2023-03-09T11:59
2023-03-09T12:00
происшествия
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забайкальский край
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ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. Два подъезда дома в Чите, в котором произошел взрыв газа, расселят сегодня, состояние еще двух подъездов оценивается, заявил зампред правительства Забайкальского края Алексей Серейкин. "Из планов на сегодня - два подъезда будут расселены, жители будут размещены в ПВР или у родственников", - сказал Серейкин на видео в Telegram-канале краевых властей. Он отметил, что состояние двух других подъездов пока оценивается, далее планируется обрушение конструкций, которые представляют угрозу. Широкомасштабные работы по разбору завалов пройдут завтра, вся техника в наличии.
https://ria.ru/20230309/chitaya-1856706802.html
чита
забайкальский край
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, забайкальский край
Происшествия, Чита, Забайкальский край
В доме в Чите, где взорвался газ, расселят два подъезда
Два подъезда дома в Чите, где взорвался газ, расселят сегодня, жителей разместят в ПВР