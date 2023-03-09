https://ria.ru/20230309/borba-1856711385.html

В Якутии девушки выйдут на ковер международного турнира по вольной борьбе

В Якутии девушки выйдут на ковер международного турнира по вольной борьбе - РИА Новости, 09.03.2023

В Якутии девушки выйдут на ковер международного турнира по вольной борьбе

Впервые на ковер международного турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева на ковер выйдут девушки-борцы, сообщил РИА РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:01

2023-03-09T12:01

2023-03-09T12:01

республика саха (якутия)

спорт

якутск

россия

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148734/39/1487343956_0:286:1600:1186_1920x0_80_0_0_07fc07ac431276c3d63a5186b6de3deb.jpg

ЯКУТСК, 9 мар - РИА Новости. Впервые на ковер международного турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева на ковер выйдут девушки-борцы, сообщил РИА Новости министр по физической культуре и спорту республики Леонид Спиридонов. Всего на соревнованиях будут участвовать свыше 270 спортсменов. По словам министра, с 9 по 12 марта в Центре спортивной подготовки "Триумф" в городе Якутск пройдет международный турнир по вольной и женской борьбе среди юниоров 2003-2005 годов рождения памяти Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России, СССР Романа Михайловича Дмитриева. "Участие на турнире примут более 270 спортсменов, из них 83 девушки. За десятилетнюю историю данного турнира на ковер впервые выйдут девушки. Развитие женской борьбы в нашем регионе не стоит на месте. В этом году на турнире Ивана Ярыгина в Красноярске две якутянки завоевали бронзовые медали. Среди почетных гостей турнира в Якутске находится серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, старший тренер сборной России по вольной борьбе среди девушек - Алена Карташова", - рассказал Спиридонов. По информации министра, в Якутск на соревнование прибыли ведущие борцы из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Греции, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, Таджикистана и Молдовы, а также представители 27-ми регионов России, включая юниорскую сборную страны. В турнире будут задействованы 26 судей, в том числе десять из Якутии.

https://ria.ru/20230303/yakutiya-1855606252.html

https://ria.ru/20230307/yakutiya-1856265719.html

якутск

россия

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

спорт, якутск, россия, республика саха (якутия)