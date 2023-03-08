https://ria.ru/20230308/udobreniya-1856639372.html

Генсек ООН пообещал сделать все возможное по экспорту российских удобрений

Генсек ООН пообещал сделать все возможное по экспорту российских удобрений - РИА Новости, 08.03.2023

Генсек ООН пообещал сделать все возможное по экспорту российских удобрений

Генсек ООН Антониу Гутерреш продолжит делать все, что в его силах, для снятия препятствий экспорту российских удобрений и продовольствия, заявил на брифинге... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T21:57

2023-03-08T21:57

2023-03-08T21:57

антониу гутерреш

фархан хак

оон

зерновая сделка

украина

россия

в мире

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ООН, 8 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш продолжит делать все, что в его силах, для снятия препятствий экспорту российских удобрений и продовольствия, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. Он отметил, что намеченные на следующую неделю в Женеве дискуссии между ООН и РФ пройдут с участием генсека ЮНКТАД Ребекки Гринспан, которая занимается ситуацией с российским экспортом, в том числе экспортом удобрений. "С нашей точки зрения, абсолютно ясно, что генсек продолжит делать все, что в его силах, чтобы снять препятствия для экспорта российских удобрений", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850082320.html

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антониу гутерреш, фархан хак, оон, зерновая сделка, украина, россия, в мире