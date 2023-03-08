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Генсек ООН пообещал сделать все возможное по экспорту российских удобрений - РИА Новости, 08.03.2023
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21:57 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/udobreniya-1856639372.html
Генсек ООН пообещал сделать все возможное по экспорту российских удобрений
Генсек ООН пообещал сделать все возможное по экспорту российских удобрений - РИА Новости, 08.03.2023
Генсек ООН пообещал сделать все возможное по экспорту российских удобрений
Генсек ООН Антониу Гутерреш продолжит делать все, что в его силах, для снятия препятствий экспорту российских удобрений и продовольствия, заявил на брифинге... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T21:57
2023-03-08T21:57
антониу гутерреш
фархан хак
оон
зерновая сделка
украина
россия
в мире
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ООН, 8 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш продолжит делать все, что в его силах, для снятия препятствий экспорту российских удобрений и продовольствия, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. Он отметил, что намеченные на следующую неделю в Женеве дискуссии между ООН и РФ пройдут с участием генсека ЮНКТАД Ребекки Гринспан, которая занимается ситуацией с российским экспортом, в том числе экспортом удобрений. "С нашей точки зрения, абсолютно ясно, что генсек продолжит делать все, что в его силах, чтобы снять препятствия для экспорта российских удобрений", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850082320.html
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антониу гутерреш, фархан хак, оон, зерновая сделка, украина, россия, в мире
Антониу Гутерреш, Фархан Хак, ООН, зерновая сделка, Украина, Россия, В мире
Генсек ООН пообещал сделать все возможное по экспорту российских удобрений

Гутерреш обещал сделать все возможное для снятия препятствий экспорту российских удобрений

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 8 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш продолжит делать все, что в его силах, для снятия препятствий экспорту российских удобрений и продовольствия, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
Он отметил, что намеченные на следующую неделю в Женеве дискуссии между ООН и РФ пройдут с участием генсека ЮНКТАД Ребекки Гринспан, которая занимается ситуацией с российским экспортом, в том числе экспортом удобрений.
«
"Как вы знаете, она активно прилагает усилия, чтобы препятствия для экспорта были сняты. Мы продолжим вести обсуждения, в том числе через генсека, с людьми на Украине и в России", - отметил Хак.
"С нашей точки зрения, абсолютно ясно, что генсек продолжит делать все, что в его силах, чтобы снять препятствия для экспорта российских удобрений", - подчеркнул он.
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Антониу ГутеррешФархан ХакООНзерновая сделкаУкраинаРоссияВ мире
 
 
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