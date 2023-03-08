https://ria.ru/20230308/sberbank-1856616144.html

Минфин США вывел из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка в Казахстане

Минфин США вывел из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка в Казахстане - РИА Новости, 08.03.2023

Минфин США вывел из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка в Казахстане

Министерство финансов США исключило из ограничительных списков бывшее дочернее подразделение российского Сбербанка, следует из опубликованного в среду заявления РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T18:50

2023-03-08T18:50

2023-03-08T20:44

сша

экономика

сбербанк россии

в мире

министерство финансов сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/52/1513595291_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5a11ca85ff866d913aa464b649c10cc9.jpg

ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Министерство финансов США исключило из ограничительных списков бывшее дочернее подразделение российского Сбербанка, следует из опубликованного в среду заявления американского ведомства.Согласно документу, из-под действия санкций выведен казахстанский Bereke Bank, указанный в документах Минфина под четырьмя разными наименованиями, включая "Дочерний банк Сбербанка России", SB SBERBANK, "Дочерний банк акционерного общества "Сбербанк России" и TEXAKABANK.В начале февраля казахстанский Bereke Bank (ранее Сбербанк Казахстан) сообщил, что ожидает снятия американских санкций в марте в связи с выходом российского Сбербанка из состава его акционеров, сообщила пресс-служба банка.Согласно пресс-релизу, банк получил информацию от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) о том, что им подана заявка в конгресс США об исключении банка из санкций. Это связано с тем, что финансовый институт сменил собственника и теперь полностью принадлежит Национальному управляющему холдингу "Байтерек", чьим акционером, в свою очередь, является правительство Казахстана.Сделка купли-продажи между Сбербанком и холдингом "Байтерек" состоялась в начале сентября 2022 года, банк сменил название на Bereke Bank. Также в сентябре новый владелец банка подал в OFAC пакет документов о снятии санкций с банка.

https://ria.ru/20221226/sberbank-1841435676.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, экономика, сбербанк россии, в мире, министерство финансов сша