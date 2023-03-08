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Разведка США спрогнозировала сохранение сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 08.03.2023
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21:40 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/razvedka-1856637123.html
Разведка США спрогнозировала сохранение сотрудничества России и Китая
Разведка США спрогнозировала сохранение сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 08.03.2023
Разведка США спрогнозировала сохранение сотрудничества России и Китая
Пекин, несмотря на конфликт на Украине, продолжит дипломатические, оборонные и экономические связи с Москвой в пику Вашингтону, говорится в опубликованном в... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T21:40
2023-03-08T21:40
в мире
украина
москва
пекин
цинь ган
китай
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Пекин, несмотря на конфликт на Украине, продолжит дипломатические, оборонные и экономические связи с Москвой в пику Вашингтону, говорится в опубликованном в среду докладе разведки США. В ежегодном докладе разведки США, посвященном основным угрозам, которые стоят перед страной, утверждается, что несмотря на реакцию ряда стран на спецоперацию РФ на Украине, "Китай будет поддерживать свои дипломатические, оборонные, экономические и технологические связи с Россией для продолжения попыток бросить вызов Соединенным Штатам". МИД Китай 24 февраля опубликовал заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса, содержащее 12 пунктов. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Ранее на этой неделе министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что усилия по содействию переговорам по украинскому кризису неоднократно срывались, будто "невидимая рука" способствует затягиванию и эскалации конфликта. В Москве заявили, что с большим вниманием относятся ко всем соображениям Пекина по Украине, но не видят предпосылок для перехода на мирное русло.
https://ria.ru/20230308/kitay-1856527782.html
https://ria.ru/20230307/ssha-1856332366.html
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в мире, украина, москва, пекин, цинь ган, китай, сша, россия
В мире, Украина, Москва, Пекин, Цинь Ган, Китай, США, Россия
Разведка США спрогнозировала сохранение сотрудничества России и Китая

Доклад разведки США: Россия и КНР сохранят сотрудничество в дипломатии, обороне, экономике

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Пекин, несмотря на конфликт на Украине, продолжит дипломатические, оборонные и экономические связи с Москвой в пику Вашингтону, говорится в опубликованном в среду докладе разведки США.
В ежегодном докладе разведки США, посвященном основным угрозам, которые стоят перед страной, утверждается, что несмотря на реакцию ряда стран на спецоперацию РФ на Украине, "Китай будет поддерживать свои дипломатические, оборонные, экономические и технологические связи с Россией для продолжения попыток бросить вызов Соединенным Штатам".
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Отношения Москвы и Пекина влияют на весь мир, считает китайский политолог
Вчера, 06:27
МИД Китай 24 февраля опубликовал заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса, содержащее 12 пунктов. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что усилия по содействию переговорам по украинскому кризису неоднократно срывались, будто "невидимая рука" способствует затягиванию и эскалации конфликта. В Москве заявили, что с большим вниманием относятся ко всем соображениям Пекина по Украине, но не видят предпосылок для перехода на мирное русло.
Авианосец ВМС США Рональд Рейган - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
WSJ: США не готовы к эпохе противостояния с Россией и Китаем
7 марта, 11:55
 
В миреУкраинаМоскваПекинЦинь ГанКитайСШАРоссия
 
 
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